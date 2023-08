La romería de San Timoteo llenó Luarca "a reventar" a pesar de celebrarse en martes

La nueva directiva de la Cofradía de San Timoteo se muestra satisfecha con el desarrollo de las fiestas, que finalizaron anteayer con la gran romería en el campo alrededor de la capilla del santo. El nuevo presidente, Manuel Melchor Álvarez, explica que lo que les transmiten los vecinos es que han quedado "muy contentos" con el desarrollo de los festejos.

A pesar de que este año los días centrales de la celebración fueron lunes y martes "había mucha gente". En el campo de San Timoteo se pudo ver un buen ambiente de romeros que se acercaron para disfrutar de un día en el que el tiempo acompañó, lo que ayudó a que el prado pronto se llenase. "El tiempo fue espléndido, estaba bueno pero no hacía ni mucho sol ni calor", recalca el presidente del colectivo organizador del festejo, que añade que incluso durante la verbena de la noche "la plaza del Ayuntamiento estuvo a reventar hasta las cinco de la mañana, fue tremendo la cantidad de gente que había".

La nueva directiva, que se formó el pasado febrero, apostó desde un principio por conservar la esencia de la romería y para ello tomó la decisión de prohibir la entrada de bebidas de alta graduación al campo. Una medida con la que pretenden frenar que la fiesta pueda llegar a convertirse en "un macrobotellón" y pueda perder la tradición que la envuelve y que no es otra que la de juntarse familias y amigos alrededor de un mantel para disfrutar de un día de fiesta comiendo y divirtiéndose juntos.

"Creemos que se cumplió con creces lo que nos proponíamos de que no entrase bebida blanca al campo, al principio la gente no lo entendía muy bien y nos preguntaba si podía entrar sidra o vino, pero al final todo salió muy bien", explica el presidente de la Cofradía.

Una de las quejas más extendidas por los romeros en el campo de San Timoteo fue la llegada durante la tarde de numerosos autobuses llenos de jóvenes. "Llegan e invaden el campo y no vienen con la idea de disfrutar de una fiesta de prau", lamentaba algún romero durante la celebración rememorando lo sucedido en años anteriores. No obstante, para Manuel Melchor Álvarez incluso la llegada de los autobuses no supuso una alteración de la fiesta este año.

Muy respetuosos

"Vinieron muy respetuosos y cumplieron con lo que se pidió de no traer botellón, es más, mucha gente preguntaba si no venían autobuses este año, porque los jóvenes se quedaron concentrados en la zona de detrás de la capilla y en el resto del campo ni se enteraron de su llegada", señala; y aunque apostilla que seguramente "el cien por ciento del botellón no lo pudimos frenar, pero sí vimos hoy (por ayer) que en el campo no quedaron restos de botellas de bebidas blancas, en el recorrido que hicimos sólo nos encontramos con dos", describe.

Además, los organizadores también ampliaron el número de contenedores, incluso de reciclado, dispuestos por el campo para dotar de un servicio de recogida de basura suficiente e intentar evitar que el prado quedase lleno de residuos. Con ello se consiguió que algunas zonas "estuvieran bastante limpias". De hecho, Álvarez destaca que hubo partes del campo "donde la gente fue muy respetuosa y cumplió muy bien recogiendo sus residuos, pero también hubo otras que estaban llenas de bolsas de plástico y basura". No obstante, la idea es seguir trabajando por el mismo camino de dotar al campo con un buen número de contenedores y realizar "un trabajo de concienciación año tras año para que la gente vea que podemos hacer una buena fiesta, disfrutar de la romería y dejar el prado más o menos limpio cuando se termine", incide el presidente.

Precisamente ayer, la empresa contratada por la Cofradía para la limpieza del campo, se afanaba en dejarlo como antes del paso de la multitud que cumplió con la tradición de cantarle el "Cumpleaños feliz" a San Timoteo. Así como de hacer que el Santo volviese a bailar a hombros de los cofrades al ritmo de los numerosos cánticos que le dedicaron.