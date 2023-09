Los alumnos de tercero de Enseñanza Secundaria del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo aprendieron este miércoles, en el marco del 15.º Foro Comunicación y Escuela, que el índice de grandes incendios "es cíclico". Lo dijo la catedrática del Departamento de Producción Vexetal de la Universidad de Santiago de Compostela y profesora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Rosa Mosquera, quien aseguró en una amena charla impartida en el centro educativo que después de dos años de un gran incendio, el suelo sigue "desnudo y yermo".

"Es algo que nos debería concienciar, aunque solo sea por el impacto paisajístico", señaló a los estudiantes. En Galicia, contó, las primaveras son "exuberantes": "llueve y a la vegetación crece, casi como en Asturias". Es decir, hay biomasa disponible. En verano, llega la sequía y es entonces cuando hay más riesgo de un gran incendio. En la comunidad vecina se desataron incendios graves en los años 1989, 2009 y 2016, recordó.

"Es decir, arden entre 70.000 y 80.000 hectáreas en dos días porque hay mucha biomasa disponible", añadió. Evitar estos incendios es difícil y un problema "complejo". No obstante, a preguntas de los alumnos veigueños, la especialista dio pautas que también pueden servir de pista para las administraciones públicas. Controlar la vegetación a través del pastoreo es una de ellas aunque por sí sola tal vez no suficiente. Por eso Mosquera, consciente de que muchos de los que acaban siendo grandes incendios tienen origen en un delito humano, "otra opción es sacar rentabilidad económica" a los montes para que en caso de incendios haya algo de perder. "Si con eso que arde lo que hago es producir, la gente no lo querrá quemar", apuntó. Hoy la ingeniería química hace, ademas, cosas "sorprendentes". El envoltorio de la castaña se aprovecha para cosmética, por ejemplo. "En lugar de ser un coste sacar la madera o lo que produce el monte, tiene que ser un beneficio", subrayó la experta. La biomasa tiene gran potencial económico, "pero hay que saber qué hacer con ella". Mosquera habló también a los estudiantes de la agroecología y de nuevos sistemas que permiten producir provocando menor contaminación. Dijo que ya es de sobra conocida la relación entre pesticidas y algunos tipos de cáncer y que "nosotros siempre podemos hacer algo por nuestra salud y entorno".

En una charla en la que habló de los avances en la producción de alimentos libres de pesticidas muy tóxicos, animó a los estudiantes a tomar cartas en el asunto e ir al supermercado y decantarse por los alimentos sostenibles. "Hoy sabemos que tenemos un problema y nosotros somos parte de la solución como consumidores", dijo.