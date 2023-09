Corias reúne todos los tipos de uva para hacer vino de Cangas

La hectárea y media de Viña Grandiella, situada en Corias (Cangas del Narcea) y propiedad del empresario tinetense Benjamín Alba, cuenta con 6.000 cepas de la variedad albarín blanco repartidas en pasillos perfectos dentro de una finca amurallada. Pero además se ha convertido en un lugar de referencia por otra razón: pueden encontrarse en ella las 14 variedades con las que el Principado permite elaborar vino bajo la marca Denominación de Origen Protegida (DOP) Vino de Cangas.

Aunque las variedades autóctonas y con arraigo en la zona son albarín blanco y tinto, mencía, verdejo y carrasquín, también se pueden elaborar vinos con uvas albillo mayor, picapoll, godello, gewurztraminer, moscatel, garnacha tinta, merlot, pinord noir y syrah. Ahora todas ellas están presentes por primera vez en un viñedo en Asturias, por el momento, con tan solo tres plantas a modo de muestra y con la idea de hacerlas crecer.

"Tenía la idea de poder reunir todos los tipos de uva con los que se puede elaborar vino dentro de la DOP, las conseguimos y es un orgullo poder tenerlas aquí", reconoce Alba, que les ha buscado un lugar privilegiado dentro de su gran parcela, justo a la entrada, dispuestas en dos bancales. En el primero, más pequeño, se muestran las variedades autóctonas, y por encima, uno más grande, recoge las nueve restantes, todas ellas identificadas con unos carteles. "Hay una muestra de cada tipo, y si alguien tiene interés en plantar, puede venir a coger los sarmientos", ofrece el empresario, que señala que ya este mismo año pueden recogerse para hacer injertos.

La idea de embarcarse en este proyecto surgió durante una conversación el cangués Joaquín Fernández, amigo y vicepresidente de la Asociación de Museos del Vino de España, quien se encargó de ayudarle a conseguir todas las cepas. Un trabajo que no fue fácil, ya que en Asturias sólo se encuentran las cinco autóctonas y para obtener el resto tuvieron que ponerse en contacto con cinco viveros de España. Alguna de las cepas llegó incluso desde Italia o Alemania. Y hay variedades que sólo pudieron conseguirlas al ponerse en contacto con viticultores particulares, como es el caso de la picapoll, uva autóctona de la Denominación de Origen Pla de Bages (Cataluña), que apenas se cultiva.

Fernández destaca que contar con esta muestra de todas las variedades es muy importante porque no se puede encontrar en ningún otro sitio. "No es una cuestión menor, todas estas variedades no las tiene ni el Serida ni el CSIC, ni ningún otro organismo", enfatiza. Y hace hincapié en que, "si no las podemos encontrar en ningún otro lado, la Universidad tiene ahora un lugar de referencia donde puede ver cómo se van desarrollando, cómo van creciendo estas variedades, también para los estudiantes, para el que quiera hacer una tesis sobre el vino, para microvinificaciones...".

También creen que puede abrir el abanico de posibilidades a los elaboradores de vino de la DOP al contar con variedades que pueden complementar sus producciones. "Para hacer un monovarietal necesitamos el 85% de una variedad y se puede complementar con un 15% de otra", explica Joaquín Fernández, y pone como ejemplo la variedad picapoll, que es "escasísima y la tenemos aquí". "Es una variedad blanca que combina muy bien con el albillo o con el albarín blanco como complementaria", expone. Por eso juzga interesante que la Universidad que está haciendo estudios de cómo se comparta el vino en madera de castaño y roble, lo haga sobre la elaboración del vino: "A lo mejor es más interesante hacer unas pruebas para ver qué vino de calidad y diferente podemos hacer aquí con las variedades que tenemos".

Precisamente fue Alba quien compró duelas tanto de roble como de castaño de Asturias para hacer barricas destinadas a envejecer el vino blanco. "Las barricas las hicieron los únicos toneleros que quedan en Asturias, en Villaviciosa", explica el empresario, que después de embarcarse en este proyecto, ve que ahora "todo el mundo se fija en el sabor a roble o castaño, que es maravilloso y está riquísimo, pero hasta ahora no lo había".

Tras haberse hecho con una muestra de las 14 variedades de uva permitidas en Asturias para elaborar vino de Cangas, Alba se plantea ahora empezar a plantarlas a mayor escala en la finca Viña Grandiella. Quiere hacerlas crecer para poder contar con producción que le permita experimentar. Por el momento, este año comenzará a mezclar albarín blanco con un 15 por ciento de moscatel, una combinación con la que esperan bajar un poco la acidez al albarín.

Joaquín Fernández elogia el trabajo altruista de su amigo por el vino de Cangas: "Puso el terreno y la inversión para poder conseguir la representación de todas las variedades y, además, se presta a colaborar abriendo su viñedo para que quien quiera pueda coger sarmientos para cultivar estas variedades". Añade, además, que "ya no es hablar de inversión, sino de todo el amor y la pasión por esto que pone Benjamín".

Los viticultores y bodegueros de la DOP vino de Cangas están entrando en la recta final de la campaña de la vendimia. Una cosecha que este año llegó más adelantada de lo habitual y que también finalizará antes. De hecho, la mayor parte de los viñedos ya no tienen ni un racimo, como es el caso de Viña Grandiella, que al producir albarín blanco, la variedad que madura más temprano, ya realizó su recogida a principios de mes.

De hecho, los viticultores ya empiezan a recoger la variedad carrasquín, la que tiene una maduración más tardía y que en años anteriores su vendimia se podía alargar incluso hasta el mes de octubre. Aunque todavía quedan unos días para el cierre de la campaña, los viticultores ya hablan de una cosecha "histórica" tanto por la cantidad como por la calidad del fruto recogido, en un año que ha transcurrido sin sobresaltos después de varias campañas complicadas.