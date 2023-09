Querúas, localidad costera de Valdés cercana a Luarca, está de celebración tras la restauración de una de su fuentes, inaugurada en 1948. Lo dicen los ahora directivos de una asociación vecinal que recupera su actividad gracias, precisamente, a este manantial.

La historia merece ser contada desde el principio porque al margen del resultado en obra, existe un mayor contenido emocional. Fue un vecino del pueblo, Tristán Ángel Suárez, "Gelo", el que empezó a colgar unos carteles para invitar a los vecinos a hacer "la clásica sextaferia en la fuente de La Lloza", cuenta el secretario el colectivo vecinal, Rafael Fernández, más conocido como "Falo". "Colaboró mucho gente y al final nos encontrábamos aquí las tardes; fueron tardes de trabajo, de meriendas en las que se recuperó la unidad", sostiene.

Para hacer posible la restauración se esmeraron en buscar el material. La mano de obra llegó de los vecinos. Todos juntos lograron rehabilitar un patrimonio que hoy luce pleno. Donde antes había matorral y suciedad, ahora hay un espacio para el disfrute y los recuerdos. "Cambiamos el caño y esperamos poder conectar esta fuente con la de El Xardueiro y que el agua sea potable", destaca Fernández.

Recuperar este edificio no solo es una cuestión estética. También es una deuda con la historia, con todas aquellas personas que un día la pusieron en pie y con los antepasados. Lo cuenta el presidente del colectivo, Balbino Álvarez Pérez del Río. "Estamos más unidos y creo que esto será un primer paso para recordar y para crecer", dice. La fuente luce además con un mural obra de Rafael Fernández, quien es diseñador gráfico y pintor autodidacta. "Quise poner mi grano de arena y ‘vestir’ una pared", recuerda. Fernández buscó una imagen icónica y con una técnica que ya tiene muy estudiada (es el autor del mural "La última cena" de la iglesia de Otur, entre otros), se puso a pintar. Fueron días de mucha tarea, "pero ves el resultado y eso te llena", observa. Ahora son muchos los vecinos y peregrinos que disfrutan de otra forma la fuente. La asociación de vecinos no descarta diseñar otro boceto para la pared que luce desnuda y tiene en mente otros proyectos beneficios para el pueblo. "Los pueblos sin una asociación no consiguen nada y por ello creemos que estamos en el buen camino", opina el presidente del colectivo.

Hay mucho por hacer, señalan ambos directivos. De momento, han recuperado los carteles de los barrios, y quieren atraer actividad cultural, talleres y restaurar la segunda fuente. "Son grandes proyectos para un pueblo pequeño", opina el presidente del colectivo.

Otro planteamiento es abrir las antiguas escuelas. En el futuro podrían convertirse en local social, si bien la tramitación oficial "es lenta". Hay otras cuestiones que ocupan sus deseos, como ejemplo, sustituirlas señales de limitación de velocidad que hay en el pueblo. "Parece un asunto menor, pero están muy estropeas", sostiene Álvarez Pérez del Río.

La asociación "Campo de Pascua" está logrando muchos apoyos en Querúas. Han hecho una campaña de captación de socios "con buen resultado" y un vecino, Jesús Fernández, está dispuesto a ceder una de sus propiedades (un edificio que antaño fue una gran estabulación), para celebrar, en su caso, la programación cultural a la que aspira el pueblo.

"Eso nos satisface mucho porque la colaboración desinteresada de los vecinos nos indica que la gente está contenta con nuestro trabajo y con nuestro fin, que no es otro que mantener y dar vida al pueblo", señala Rafael Fernández. Seguro que lo consiguen: en Querúas "hay vida".