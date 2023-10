La protesta por los conserjes escolares llega al Ayuntamiento de Valdés: "Son esenciales"

"No vamos a pasar por esto y no vamos a consentir que los docentes hagan la labor de los conserjes". Las palabras son del presidente de la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del Colegio Público San Miguel de Trevías y reflejan el malestar de las familias tras conocer el traslado del conserje "de toda la vida" a un nuevo puesto de trabajo en la Casa de Cultura de Luarca.

Algunos padres con menores matriculados en este centro educativo, la familia del conserje afectado y una buena representación de los docentes se concentraron este viernes a las puertas del Ayuntamiento para reivindicar que se les atienda y que el ejecutivo local presidido por Óscar Pérez (PSOE) dé marcha atrás a una decisión "tomada de forma unilateral", según sostienen. "Cualquier servicio que afecte a un colegio es motivo de protesta, y no pasaremos por los argumentos del equipo de Gobierno", advirtió Fernández.

El ejecutivo local considera que la función del conserje en los colegios públicos con un contrato a jornada completa no está debidamente justificada. Por esa razón, ha trasladado a los trabajadores de dos centros educativos públicos (Ramón Muñoz de Luarca y San Miguel de Trevías) a dependencias municipales de Luarca, donde, según se desprende de los argumentos del Gobierno valdesano, son más eficientes y necesarios. Uno de ellos trabaja ahora en la Casa Consistorial y otro en la Casa de Cultura.

Averías

Las familias y las direcciones y claustros de los colegios están en desacuerdo y plantan batalla al Ayuntamiento. El presidente de la Ampa de Trevías rebate los argumentos del Gobierno municipal. "Los conserjes son vitales, porque tienen que abrir y cerrar los portillos, recibir la paquetería, atender las pequeñas averías o estar pendientes, por ejemplo, del combustible disponible", destaca Carlos Fernández.

La directora del colegio público treviense, Mariflor Pola, destaca la premura del Ayuntamiento por llevar a cabo un plan no consensuado. "Se nos comunicó el día 1 de septiembre, cuando antes tuvimos un consejo escolar y no se planteó esta situación", apunta. "Perdemos una figura muy importante, que es un referente porque lleva con nosotros 28 años", señala. Pola también detalla cómo afecta este traslado a los profesores. En el colegio de Trevías no hay portilla automática, solo un timbre de aviso. De esta forma, un profesor se tiene que desplazar hasta la entrada para abrir. Además, si un alumno llega tarde no siempre habrá personal disponible para abrirle la puerta. Los tres miembros del equipo directivo del centro que tienen más horas de oficina disponibles también dan clase y, a veces, lo hacen de forma simultánea. "Es decir, que tendrá que ir un profesor a abrir y dejar su clase" apunta Pola. Los afectados observan más dificultades. "El conserje está disponible ante cualquier circunstancia, como una fuga o el mal funcionamiento del cierre de la puerta de un baño; ahora dependemos del Ayuntamiento para todo", señala Pola. "Sacar una plaza en la oferta de empleo, que además es necesaria en nuestro concejo, sería lo óptimo", concluye.

Las comunidades educativas han registrado un escrito para hacer patentes sus opiniones. En el caso de Trevías, el conserje también se ha pronunciado, ya que desea volver a su puesto. La Ampa del colegio público Ramón Muñoz de Luarca también participó en la protesta organizada por las familias de Trevías. Para la concejala de Educación, Clara García, "la reorganización de algunos conserjes permite que la sala de estudio esté abierta doce horas ininterrumpidas diariamente, abrir la Casa de las Ciencias y las Artes y mejorar la atención en la Casa Consistorial".

Este viernes, el protagonismo fue para el Colegio Público de Trevías, organizador de la protesta a pie de calle, pero en esta lucha este centro no está solo. El colegio Ramón Muñoz y su Ampa respaldan los argumentos de las familias y docentes de Trevías.