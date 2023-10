El kilo de percebe llega a los 140 euros en su primer día a la venta en Puerto de Vega

El valor del kilo de percebes alcanzó los 140 euros este lunes, primer día de la campaña. Los compradores que acudieron a la lonja de la cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Atalaya, en Puerto de Vega, en busca del preciado crustáceo se quejaron de unos precios "muy altos" para un inicio de temporada en Asturias "con poco material y percebes de tamaño mediado". Los datos les dan la razón. El 2022, en la primera subasta de percebe asturiano por un kilo se pagó de precio máximo 100 euros y el año anterior, 98.

Con todo, la rula de Puerto de Vega subastó a través de un sistema que primero propone un precio alto para ir bajando hasta que algún comprador se interesa, 507 kilos. De media, se pagaron 77 euros por 1.000 gramos de percebe.

Los mariscadores no se mostraron satisfechos con el inicio de una campaña comprometida por lo que ven las rocas: hay pocos percebes y son de tamaño mediado. Jonathan Gómez, adscrito al plan de explotación de Cudillero-Oviñana, explicó el motivo: "El agua está caliente, no hubo marejadas en los últimos meses y no llovió nada". Y el percebe "necesita para crecer y engordar agua fría, marejada y agua dulce".

El patrón mayor de la cofradía de Oviñana, Lucas López, aportó la misma idea, si bien señaló que el valor que alcance el crustáceo en la lonja en días venideros "siempre dependerá del mercado".

Marcos Pérez es mariscador desde hace 11 años. Trabaja en el plan de explotación de Ortiguera y no se mostró optimista con la campaña. "Cada vez hay menos y son más pequeños", advirtió. En su opinión, la sobreexplotación del recurso, el furtivismo y los condicionantes externos, como el clima, afectan al crecimiento del crustáceo y a la campaña. "Fue un día flojo y no sabemos cómo evolucionarán los precios", dijo.

León José, del plan de explotación de Ortiguera, esperaba encontrar más marisco en unas piedras en las que no se faena desde la campaña pasada. "Creo que todos esperábamos más porque la marea bajó mucho y descubre más extensión de las piedras, pero no pudo ser", apuntó.

La subasta de percebe en la lonja de Puerto de Vega duró una hora. La previsión es que hoy, martes, el precio del kilo sea menor al disponer los mercados de los primeros kilos de percebe fresco. La campaña de este crustáceo se cierra a finales de abril y vive un momento especial: la Navidad.