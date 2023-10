Tineo vivió una concurrida feria de San Francisco, aunque con pocas ventas y precios a la baja

Tineo disfrutó este miércoles de una jornada de feria ganadera complementada con el concurso de caballos de pastos y una exposición avícola, organizada por la Asociación para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana. La feria de San Francisco, una de las dos que se mantienen en el calendario de citas ganaderas de la capital tinetense, consiguió congregar a centenares de personas en el recinto ferial que admiraron la calidad de los animales expuestos.

Menos fueron los que se acercaron con intención de comprar. La falta de compradores fue una queja extendida entre quienes acudieron a San Francisco para participar de la feria vendiendo su ganado. Fueron unas 60 vacas y 70 caballos los que se exponían para la venta. Entre ellos estaban los caballos de Iván Mon, de Tineo, que a mediodía se mostraba indignado por no haber conseguido cerrar ningún trato. "Hay falta de compradores, así que está habiendo pocas ventas, venimos de una época con precios alto y ahora la cosa está bajando", explica. Una de las razones que encuentra es el encarecimiento de piensos y forrajes en los últimos tiempos. "Los costes de producción son altos y al final asumimos las pérdidas los de a pie", lamenta.

A su lado, un ganadero de Salas, que prefiere no dar su nombre, consiguió vender los caballos que llevaba a la feria, sin embargo, tampoco se iba satisfecho porque coincidía con su compañero en que "hay pocos compradores y los precios están a la baja". Comenta que a pesar de que sigue habiendo demanda para la carne de caballo "la feria de San Francisco no es muy conocida y no acuden muchos compradores. La otra feria de Tineo, San José, es diferente, hay mucho ganado y también compradores". Asimismo apunta a la escasez de pastos debido al verano tan seco que ha habido y la subida del precio de los forrajes, como motivos que ahuyentan a los compradores.

Misma situación se veía en el pasillo dedicado al vacuno de carne. "Venimos de Teverga, donde hubo buenos precios y compradores y aquí nos encontramos la cosa un poco parada", señala Tomás Cano, de Pravia, que acudió con dos vacas que a media mañana no había vendido. "Cuento con no tener que llevarlas para casa, el año pasado nada más llegar vendí lo que traía", comparó. A su lado, los vecinos de Navelgas David Berdasco y Benjamín Villar comentaban que "se ve menos ganado este año" y en cuanto a la falta de ventas volvían a recordar los altos precios del forraje de cara al invierno, más del doble que el pasado año, debido a la sequía.

El tinetense Manel Arias, que llevó unos caballos de montura, a pesar de que reconocía que "no hay mercado para ellos ahora mismo", destacó "el buen ambiente que hay en San Francisco gracias al concurso de caballos, cada vez hay más competencia en los caballos de pasto y muy buenos animales".

El concurso de caballos de pastos se celebró paralelamente a la feria. Fueron 80 animales llegados de ganaderías de Tineo, Cangas del Narcea, Salas y Valdés los que se sometieron al veredicto de los jueces en una pista que durante toda la mañana estuvo muy concurrida de público, admirando las grandes dimensiones de los ejemplares de pasto y tiro que allí desfilaron. Los tres mejores animales del concurso resultaron ser "Kris Valdeón", del tinetense Francisco Lorences Riesgo, campeona de yeguas de tiro; "Acha", de María Dolores Cano Cano (Salas), campeona de yeguas de pastos; y "Pancho", de la ganadería valdesana Luyeda, campeón de caballos de pastos.

Las aves fueron las otras protagonistas de la jornada, aunque en su caso la exposición llevaba abierta desde el lunes. En ella se mostraban un millar de ejemplares entre los que se encontraban diferentes razas de gallinas, la mayoría de la autóctona pita pinta; también perdices, ocas, patos, pavos y faisanes. Además de la exposición, también se celebró el concurso de pita pinta, que premió a ejemplares llegados de Ribadeo, Gijón y Mieres.

El presidente de Asociación para la recuperación de esta raza de gallina autóctona, Emilio Martínez, enfatiza lo importante de las exposiciones para dar a conocer mejor a la pita pinta, que necesita una clara apuesta por su conservación. "Aumenta la gente que se interesa por la pita pinta, pero a nivel particular, así que a número de ejemplares aún es muy escaso", reconoce. Asimismo, insiste en que no se debería hacer cruces con la raza autóctona porque "no ayuda a mantenerla, hay que evitar crear variedades que no existen y ajustarse a las cuatro que recoge el patrón: pita pinta negra, roxa, abedul y blanca".

La parte más gratificante de la exposición es contemplar el interés que despierta en los más pequeños. Unos 250 escolares tinetenses pasaron desde el lunes por el recinto a conocer las peculiaridades de las diferentes aves. Aparte, todos los ccentros de enseñanza del concejo participarán este año en el proyecto "Pon una incubadora en tu cole", con el que los niños podrán descubrir el desarrollo del pollito dentro del huevo durante 21 días, gracias a un ovoscopio, y luego disfrutar de su nacimiento y cuidados.

Catorce reses muertas en diez días por ataques del lobo en el concejo

La alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, denuncia la situación "insostenible" que está viviendo el concejo debido a la presión del lobo. En el último mes asegura que los ataques han sido diarios y que solo en los últimos 10 días se han registrado 14 animales muertos, además de varios más heridos en las zonas de la Casa del Puerto y de Villanueva de Rañadorio. "Urgimos al Gobierno a que ponga medidas para que finalicen los ataques, que se ponga el Plan del lobo en marcha y se autoricen batidas en el concejo", solicitó la alcaldesa durante el desarrollo de la feria de San Francisco en la que estuvo acompañada por los diputados regionales Luis Venta y Cristina Vega. El diputado aseveró que la actividad ganadera en Asturias está en "alarma" mientras "se siga manteniendo la persecución contra las ganaderías por parte del Gobierno de Sánchez con la sobreprotección del lobo y la inacción por parte del Gobierno de Barbón". Venta además hizo hincapié en que el número de manadas de lobo "ha aumentado en Asturias de 20 a 60 y que en el último año los daños han crecido prácticamente un 15%, con casi 4.000 ataques más".