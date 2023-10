Trabajos de puesta a punto en el faro de Luarca antes de que se convierta en hotel

El icónico faro de Luarca, llamado a convertirse en un hotel de tres estrellas con ocho habitaciones y cafetería con acceso a terrazas y mirador abierto al público, está en obras. Se trata de trabajos de "mejora y ampliación de infraestructuras" que realiza y financia la Autoridad Portuaria de Avilés para ofrecer la mejor imagen de este histórico edificio de cara el desarrollo del proyecto "Faros de España". Esta propuesta estatal prevé que, en los faros, en caso de que haya interés privado como ocurre con el de Luarca, "se pueda desarrollar un uso turístico, en especial, como hoteles".

Las obras "relativas al proyecto de acometida de infraestructuras, es decir, eléctrica, saneamiento, abastecimiento" del referido faro valdesano, que data de 1862, han sido adjudicadas a la empresa Sardalla Española por un importe de 92.622,41 euros. "No son obras que pueda desarrollar el concesionario del hotel en su momento para acondicionar el edificio a la actividad hotelera", aclaran fuentes de la Autoridad Portuaria de Avilés.

Si no hay contratiempos, estas actuaciones concluirán en cuatro meses, es decir, a principios de 2024. La adjudicación se hizo el pasado marzo, pero el inicio de las tareas que afectan a todo el entorno se produjo el pasado 11 de septiembre "para evitar interferir con el turismo en el periodo estival, procurando reducir las afecciones al pueblo", destacan las mismas fuentes. Conforme a las mismas explicaciones, los trabajos consisten en realizar tres acometidas: una eléctrica de baja tensión, desde una arqueta próxima propiedad de la empresa Viesgo Distribución hasta el cierre de la parcela del propio faro, habilitando posibles futuros usos al faro independientes al propio como señal de ayudas a la navegación; otra acometida de saneamiento que conecte el faro de Luarca con la red municipal de saneamiento, y una tercera de abastecimiento que sustituya a la existente de la empresa FCC Aqualia, para dotar de un mayor caudal a la parcela del faro de Luarca, "permitiendo habilitar la vivienda para otros usos".

De forma simultánea, las compañías Aqualia y Viesgo realizan labores de su competencia "como gestoras de las instalaciones de abastecimiento de agua y distribuidora de luz de la zona". El Principado, a través de la Dirección General de Patrimonio, supervisa los trabajos para que no afecten a los restos de la histórica muralla. El Principado sostiene que la defensa artillera de Luarca "no corre riesgo". "Los trabajos no se harán extensivos, de momento, a la parcela en la que se ubican los restos y el faro", apuntaron desde la Consejería de Presidencia a preguntas de este diario.

Entre tanto, el gobierno local de Valdés se muestra satisfecho con el inicio de unas obras que mejorarán las condiciones del faro. El regidor, Óscar Pérez, destaca que el Ayuntamiento no tiene competencia en este espacio "y solo da la licencia", si bien se pronuncia sobre lo que pasará a ser el faro en el futuro: "Es una gran noticia que en Luarca se estén construyendo y proyectando nuevos hoteles que generarán puestos de trabajo en un futuro cercano".

Sobre el terreno trabajan estos días dos palas, con el fin de abrir zanja e instalar el material para las nuevas acometidas. Las pizarras del firme han sido levantadas casi en su totalidad, y la empresa encargada de la obra apila parte de ellas para su conservación. La imagen llama la atención si se tienen en cuenta que este entorno de Luarca –donde se ubica la capilla de La Atalaya, lugar de descanso del Nazareno– no sufrió obra alguna en décadas. El faro no perderá su función para la navegación marítima. Solo estará "concesionado" el uso como hotel de las instalaciones ahora sin función.