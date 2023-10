La farmacia Marcos, más de un siglo velando por la salud en Cangas del Narcea

Ciento veinte años de historia atesoran las paredes de la farmacia Marcos de Cangas del Narcea. Un aniversario muy especial que han querido compartir con los cangueses; por eso, durante todo este año, el escaparate luce un cartel que recuerda la centenaria vida del establecimiento, ahora algo oculta bajo el aire renovado que la botica desprende desde hace años, pero que no es difícil descubrir nada más entrar y encontrarse con detalles de otra época.

Su actual titular, Jaime Marcos Albadalejo, es la cuarta generación al frente del establecimiento, que inició su bisabuelo de casualidad. Cuenta Jaime Marcos que su antepasado Gerardo Marcos Candanedo llegó de Mansilla de las Mulas (León) para sustituir al dueño de una farmacia que había fallecido. Mientras ejercía de regente, se enamoró de la canguesa Aurelia Villa Suárez, lo que ayudó a asentarse en la villa. En 1903 trasladó la farmacia a su actual ubicación, en la céntrica calle Mayor, a un edificio propiedad de la familia de su esposa; y ahí comenzó la historia del negocio, que ha ido pasando de generación en generación. Hasta el presente.

Es curioso que, hasta 2014, quienes estuvieron al frente de la farmacia conservaron el nombre y primer apellido de su fundador. Así continuó Gerardo Marcos Villa, a partir de 1951, con el trabajo que había iniciado su padre, y luego lo hizo su hijo Gerardo Marcos Castro, en 1988, después de haber ejercido en la farmacia del pueblo cangués de Ventanueva. Él añadió a los servicios que se prestaban el de óptica, que se mantiene a día de hoy, en un local contiguo.

"Me enorgullece mucho de la familia que llegan señores muy mayores y hablan de Don Gerardo, mi bisabuelo; Gerardín, mi abuelo, y Gerardito, que es mi padre; es así como se referían a ellos, y los recuerdan como los médicos del pueblo, sobre todo, a mi bisabuelo y mi abuelo", recalca Jaime Marcos, que recuerda que en los años de escasez de la posguerra "había mucha gente que no tenía dinero para ir a un médico y venían a la farmacia a que Don Gerardo los viese y les diera la medicación, que les prestaba, además de atenderlos sin cobrar. Era el médico de casa". A cambio, la gente llevaba a la botica lo que podía para agradecer la buena disposición del farmacéutico. Algo que le contaba su padre es que de niño se encontraba en la parte de atrás "veinte corderos y pitas, porque la gente al final pagaba con lo que tenía". Y esa condición de consulta sanitaria no la ha perdido , a pesar de que el acceso a la sanidad se ha universalizado. Marcos asegura que siguen atendiendo numerosas dudas cada día y destaca que ese es "el valor añadido" que aportan las farmacias. A su parecer, no son un simple despacho de medicamentos, sino que ofrecen un servicio muy valioso: "El consejo farmacéutico, que es nuestra principal arma frente a otros modelos de negocio, ese es nuestro valor añadido, que somos personal sanitario cualificado".

Y añade que en ese trabajo de consejo farmacéutico ni siquiera esperan a recibir la consulta, muchas veces ejercen de auténticos detectives e interceptan, a raíz de una conversación cotidiana con el cliente, los problemas que le puede estar causando la medicación o la ausencia de ella. "Un día vino una señora quejándose de que le dolían las piernas, estaba tomando un medicamento para bajar el colesterol cuyo principal efecto secundario son los calambres musculares. Entonces le ofrecimos unas vitaminas para contrarrestar el efecto secundario y volvió encantada, siempre tratamos de aconsejar a la gente y nos paramos a explicarles cosas que a lo mejor en consulta no les detallaron". Con esta anécdota ejemplifica Jaime Marcos el día a día del trabajo en su farmacia. Con esa filosofía de ayudar a sus clientes, cada vez de mayor edad, creó el servicio personificado de dosificación, que es la elaboración de pastilleros semanales para las personas más mayores o dependientes, para darles autonomía a la hora de medicarse.

Otra parte de la esencia de una farmacia es la formulación magistral de los medicamentos, algo que solo hacen ellos. En tiempos del fundador, el 95 por ciento de lo que se vendía se elaboraba en la propia rebotica. En la siguiente generación ya llegó la industrialización del medicamento, aunque siempre manteniendo la formulación en la oficina de farmacia. "Todos los botes de la farmacia siguen teniendo las plantas originales, y con las indicaciones que nos da el médico elaboramos jarabes, colutorios, pomadas o cápsulas. Es lo más bonito de la farmacia, su esencia", reconoce.

A punto de cumplir ya su primera década al frente de la histórica farmacia, Jaime Marcos asegura que nunca sintió la presión de tener que continuar con la tradición familiar y se confiesa un enamorado de su profesión.