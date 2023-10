La responsable de Agricultura, Ganadería y Deporte en el gobierno socialista de Vegadeo, Rocío Garay, acaba de presentar su dimisión y la renuncia a su acta de concejala alegando "discrepancias internas". Garay, que concurrió a las elecciones como independiente, figuraba como número tres de la lista del alcalde, César Álvarez, "Mourelle".

Garay justifica su decisión en la "falta de confianza" que percibió desde el inicio del mandato por parte del regidor y del número dos, el secretario de la agrupación socialista de Vegadeo, Pablo Fernández Abuín. "No me quisieron desde el primer momento y no puedo ejercer mi labor como quiero. Teníamos discrepancias todas las semanas y no me compensa", señala la edil, que se queja de "continuas desautorizaciones" en los asuntos bajo su competencia. Además, denuncia que la dejaron fuera de la Junta Local de gobierno pese a ser la número tres de la lista.

Uno de los asuntos que provocaron el desencuentro entre Garay y el regidor fue la gestión de la plaga de palomas que padece una explotación ganadera del concejo. Desde el gobierno socialista no han querido entrar a valorar este asunto, simplemente muestran su "respeto a la decisión personal" de Garay, a la que agradecen su labor en estos meses en los que, entre otros asuntos, logró recuperar la feria caballar del mes de agosto.

El PP, principal partido en la oposición, considera que esta situación es consecuencia "de la conducta dictatorial del Alcalde". El portavoz popular, Armando Pérez, señala que Mourelle "no consulta nada y se equivoca siempre, no se asesora, no informa ni a su equipo, no convoca plenos y desatiende sus obligaciones".