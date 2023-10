Arquitectura de premio en Tapia: José Ángel Vior, galardonado por una casa en La Reburdia

Poco se imaginaba José Ángel Vior que un mes después de que decidiera abrir su propio estudio de arquitectura en Tapia, se iba a producir la quiebra de Lehman Brothers con la consiguiente parálisis del mercado inmobiliario durante cinco largos años. Así que tuvo que armarse de paciencia y persistir en su sueño de emprender lejos de la gran ciudad. Pasados quince años, los resultados están a la vista en forma de proyectos ejecutados, tanto públicos como privados, y en reconocimientos como el "Accésit a la mejor obra de edificación" que acaba de recibir en los Premios Asturias de Arquitectura convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA).

Es la segunda vez que Vior presenta un proyecto a este prestigioso galardón y la segunda vez que el jurado reconoce su buen hacer con un accésit. Tanto en 2018 como en esta ocasión se trata de viviendas ubicadas en Tapia, su tierra de nacimiento, que su corazón comparte con Vegadeo, donde pasó buena parte de su infancia. "Quiero pensar que esto significa que algo estaré haciendo bien. Lo que más me gusta es que sean viviendas construidas en Tapia y poder mostrar que en un entorno rural como el nuestro se está haciendo arquitectura que se valora", señala.

La vivienda premiada este año se alza sobre el acantilado de la playa de Los Campos y no estuvo exenta de dificultad por el reducido tamaño edificable de la parcela. "Queríamos que la casa no fuera un muro sobre un muro natural, lograr una estructura lo más baja posible. Cada argumento de diseño está justificado, no hay decisiones discrecionales y lo más importante siempre es que al cliente le guste", señala Vior, de 45 años. Dice el tapiego que las limitaciones a veces son buenas porque "te hacen empujarte a ti mismo", pero deja claro que para construir viviendas particulares hace falta conocer bien al cliente y darse tiempo porque "las decisiones para toda una vida no pueden tomarse rápido".

"Siempre les digo a mis clientes que no se queden con el primer plano, que es solo un papel y puede ir a la basura", añade. Para el arquitecto tapiego, cada proyecto es una consecuencia de la lucha contra las limitaciones estéticas que marcan los planeamientos, buscando soluciones "que no tienen por qué acabar siempre en la cubierta convencional".

"Hay que explorar y empujar los límites que fija la normativa. Al final se trata de hacer el mejor trabajo posible dentro del marco que hay", señala este aparejador y arquitecto formado en La Coruña.

Su huella se puede apreciar también en edificios públicos de la región como los centros de salud de Valdesoto o Rioseco o el caleiro de Vegadeo. Tiene pendientes otros proyectos en concejos como Coaña, Ribadesella o Tapia, donde no oculta un deseo: le haría mucha ilusión hacer el nuevo centro de salud de la villa. A los responsables políticos les dice que deben trabajar pensando "que todo es susceptible de poder diseñarse y que sin ser más caro, puede ser mejor".

Vior pudo haber probado suerte en una ciudad, pero sabía que sería "una puerta más" y apostó por ofrecer arquitectura novedosa desde un entorno rural. Es consciente de que sus propuestas no gustan a todo el mundo, pero está convencido de que "salirse de lo continuista ayuda a que la arquitectura entre en la cultura general de la gente".