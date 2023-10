Cangas del Narcea premia a sus carteras por "cumplir una importante labor social"

Sagrario Caballero es una de las ocho carteras rurales que trabajan en la oficina de Correos de Cangas del Narcea. Este martes todas se despertaron con una inusual sesión fotográfica. El motivo: han sido elegidas para recibir el premio "Mujer Rural 2023" del concejo que entrega el Ayuntamiento cangués a través del Consejo de Mujer. Se justifica así: "Son una pieza clave en la vida de los pueblos. Su trabajo va más allá de entregar las cartas al destinatario. Dedican su tiempo a estos vecinos y les ayudan con las medicinas, con trámites, con recados… Cumplen, en definitiva, una importante labor social".

Sagrario Caballero es la vetenara del grupo. Sus compañeras la han hecho también portavoz. Lleva 42 años trabajando en Correos y se muestra tan agradecida como merecedora del galardón. "Realmente, creo que lo merecemos", dice. Ella sabe muy bien lo que es repartir el correo en una zona rural cambiante, habitada cada vez por menos personas y cada vez de edad más avanzada. En sus largos años como cartera ha visto la evolución de territorio y paisanaje. Recuerda cuando "se llevaba la pensión a los mayores", cuando apuntar con libro y boli era obligado, "cuando no existían ‘pedeás’". Solo hay una cosa que no ha cambiado y parece inmutable al tiempo. Algo que ella, en la conversación que mantiene con este diario, no deja de subrayar: "El cariño de la gente del pueblo no cambia; nuestra gente está llena de empatía y humanidad".

Caballero atiende la llamada de este diario mientras viaja. Destino: Puerto de Leitariegos. Por su larga trayectoria tiene anécdotas para "dar y vender". Recuerda cuando un hombre, vecino un pueblo deshabitado, le pedió un abrazo ("no tengo con quien celebrarlo", le dijo). cuendo le llegó la notificacion de su primera pensión. Habla "con un poco de tristeza" sobre la soledad de los mayores de los pueblos, sobre las cartas que son sorpresa y sobre las que llegan para traer sufriendo. Ha leído para aquellos que tenían dificultades, ha conversado con los que querían y ha acompañado "siempre". "¿Sois un poco psicólogas?", le preguntamos con ironía. La respuesta no se hace esperar: "Pues sí, un poco, aquí nos cuentan muchas cosas y nos piden opinión; pero estamos a gusto y nos quieren mucho", manifiesta. En los pueblos de Cangas también confían en las carteras, esas personas que más allá de su trabajo de llevar cartas, facilitan la vida de los habitantes de los pueblos. "Siempre cae algún recado y yo lo hago con gusto", cuenta Sagrario Caballero. Su día empieza las ocho en punto de la mañana. La plantilla se distribuye el trabajo en función de los destinos. No siempre se llega a todo lo que se quiere "porque aquí las carreteras son como son". "Diré cómo están de abandonadas si eso sirve para que cambie algo", apunta. Aun así, el tiempo en carretera, las averías de sus coches (ahora viajan en el propio de cada una) por los socavones y mal estado del firme, no quitan a Sagrario la sonrisa ni el sueño. "Es muy gratificante porque siempre te esperan y siempre encuentras cariño en los pueblos". Ha visto muchas cocinas "porque siempre te animan a entrar" y cuenta con gracia que un día tuvo que ayudar en un parto de una cerda. "Son cosas del día a día", asegura.

Ella fue la primera mujer que empezó a trabajar en la oficina de Correos de Cangas del Narcea. Estuvo rodeada de compañeros de sexo masculino durante años. "Nunca noté nada raro: ni diferencias ni comentarios machistas", dice.

Ahora pasa casi lo contrario. Además, muchas carteras son canguesas. Baste un ejemplo. Caballero nació, se crió y se casó en Vegameoro y es "muy dulce llevar el correo a tus vecinos". En un año, eso sí, espera optar a la jubilación gracias a un contrato relevo. Entre tanto seguirá llevando noticias, "cuantas más mejor porque eso significa que nuestros pueblos tendrán gente".

Correos y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea informaron tras hacer público el premio que la presencia de la mujer en Correos se remonta al siglo XVII. "Es en torno a 1830. Había mujeres administradoras de estafetas agregadas consideradas empleadas de la Renta y otras, llamadas conductoras de travesía, que se encargaban de llevar la correspondencia en diligencia, a caballo o a pie". Correos "fue la primera compañía estatal española en incluir mujeres en su plantilla: en 1881 se incorporó la primera telegrafista", añaden y comunican que en 1909 "se convocaron oposiciones a Telégrafos para auxiliares femeninas y en 1922 se nombraron las primeras 300 auxiliares postales". El premio se entrega el domingo, a las 13.30 horas, en el Patio del Ayuntamiento.