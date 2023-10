El vino de Cangas fue más que nunca el gran protagonista de la inauguración de la Fiesta de la Vendimia. El galardonado con la "Cepa de oro", distinción que entrega la organización del evento, la Junta Local de Hostelería, fue para el periodista, escritor y crítico enogastronómico Carlos Delgado, quien ensalzó los vinos cangueses, en un aplaudido discurso en el que pidió a las administraciones que reconozcan "de una vez que una de las joyas vitivinícolas más importantes de nuestro país está en Asturias y es la DOP Cangas".

Delgado, que recordó que había estado en Cangas en 2001, cuando aún se comenzaba a reconocer la importancia de mantener el sector del vino cangués, considera que es ahora "uno de los momentos más decisivos de la DOP y de la viticultura de Cangas" y apunta a que "es una zona vitivinícola milagrosa y con mayor futuro de España".

Ante esta afirmación, también fue contundente al aseverar que se debe dejar de pensar que el vino de Cangas es el vino de Asturias y apuntar más alto. Para él, "el vino de Cangas es el vino de España, el de Europa y el del mundo, y lo es por unas condiciones geográficas, geológicas, climáticas y ampeleográficas", subrayó, y abundó en que todos estos factores lo que aportan es "singularidad", hasta convertir al vino de Cangas en "una de las singularidades más importantes de la viticultura heroica, por eso nunca puede ser local, eso sería un desperdicio", insistió.

Estos argumentos los expuso después de ver lo que ha sucedido este año con la cosecha, la mejor en la historia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Cangas y, sin embargo, la peor para una gran parte de bodegas del resto de España, castigada por la sequía. "Nos encontramos con una España que se seca y esta es una zona vitivinícola milagrosa, que no solo no se seca, si no que demuestra que es uno de los enclaves con mayor futuro de España".

A su lado, el viticultor Saturnino Ron recibía su merecido homenaje por su trayectoria vinculado al sector, con más de 40 años a sus espaldas cultivando las vides y haciendo un vino para consumo propio con mimo, que él mismo insistió en definir como "pequeño, pero de muy buena calidad". Recibió el galardón "Racimo de plata", que agradeció y que quiso compartir con vecinos, algún familiar y con su amigo, el viticultor y bodeguero fallecido Antón Chicote, que da nombre al espacio donde se celebran los principales actos de la fiesta desde el año pasado.

En su discurso animó a todas las partes implicadas en la producción y promoción del vino de Cangas a seguir trabajando por este producto y por mantener la tradición vitivinícola del concejo: "Vale la pena, no dejéis que se venga abajo".

Unas distinciones que ambos galardonados recibieron de manos del presidente de la Junta Local de Hostelería, José Manuel García "Manolito", que subrayó que este año los premios "reconocen el compromiso y la pasión por el mundo del vino" y animó a los asistentes a la fiesta a "brindar con los vinos que nos enorgullecen y a compartir la alegría de estar en una comunidad que valora la tradición y la excelencia".

Respaldo institucional

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que estuvo acompañado por la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, aprovechó la oportunidad para expresar el compromiso del gobierno de Asturias tanto con la fiesta y el desarrollo del vino, como "con todas las iniciativas de Cangas".

En el acto inaugural también intervinieron el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, el presidente de la DOP vino de Cangas, el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, y el cofrade mayor de la Cofradía del Vino, Raúl Teimil.

Precisamente, la Cofradía se hermanó ayer, en un acto posterior, con la del Queso Manchego, y hoy vivirá su día grande con la celebración de su Gran Capítulo, en el que nombrarán nuevos cofrades de número y también Cofrades de Honor.

El punto álgido de la jornada de hoy será a las 19.30 horas, cuando se recreará la pisada tradicional de la uva en el patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.