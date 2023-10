El talud de la carretera de acceso a las playas de Luarca, en Valdés, ha registrado en la madrugada de este viernes un importante desprendimiento, que, por fortuna, no provocó daños personales. El material desprendido causó daños en un vehículo aparcado en la zona y también en las barandillas que discurren paralelas al paseo peatonal. Es el segundo argayo de importantes dimensiones que se registra en esta zona en lo que va de año.

El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, explica que la playa permanecerá cortada para vehículos y peatones "mientras se evalúa el daño y las posibles reparaciones. "Por suerte no tenemos que lamentar daños personales", señaló el regidor, que ya está en contacto con la Demarcación de Costas como responsable de este talud costero.

El geólogo luarqués y decano de la Facultad de Geología, Carlos López, lleva años alertando de la peligrosidad de esta zona. Considera que la malla que protege el talud y que se instaló en 2009 está en malas condiciones y ofrece una falsa sensación de seguridad a los muchos vecinos que transitan por la zona. A juicio de este experto, la malla no se colocó adecuadamente al anclarse «a zonas de terreno inestables», que habría que haber limpiado previamente.

López calcula que en esta ocasión (el desprendimiento se produjo a unos cincuenta metros del registrado el pasado enero) cayeron unas ciento treinta toneladas de roca. Explica que los desprendimientos "se producen porque las rocas están fracturadas y hay una alta inclinación de la ladera". En este caso, añade, las lluvias ayudan a que descienda el material, pero no son la única causa: "En este punto lo que pasa es que hay una pared de roca casi vertical, la roca está fracturada y lógicamente caen fragmentos. No llovió de forma excepcional en las últimas horas ni mucho menos, esto estaba a punto de caer y la lluvia fue la gota que colmó el vaso. Las lluvias no agrietan las rocas en bloques para que caigan, solo ayudan a empujarlas".

El decano de la Facultad de Geología indica que el viernes pasado estuvo en la zona con los estudiantes del Máster de Geología Aplicada "analizando precisamente estos precarios sistemas de estabilización y la falsa sensación de seguridad que proporcionan". Reitera el geólogo que el sistema de mallas que tiene el talud "ni es suficiente, ni es seguro".

El pasado 15 de enero se registró otro desprendimiento similar, que obligó a cortar el acceso a las playas durante varias semanas. La Demarcación de Costas actuó con rapidez y acometió en tiempo récord los trabajos para asegurar el talud, lo que permitió abrir el acceso al tráfico el 17 de febrero. Luarca vuelve a estar en la misma situación que el pasado enero con la carretera de acceso a las playas y al bosque jardín de la Fonte Baxa cerrada a turismos y peatones.