Navelgas reivindica el pote hecho con cariño y buena materia prima: "No se puede perder"

Cariño, tiempo y buena materia prima. Son las claves para lograr un buen pote asturiano. Lo dicen los participantes en la vigésima edición del concurso de potajes de Navelgas, evento estrella del Festival del Pote que se ha consagrado como una cita destacada del concejo de Tineo. En esta edición, optaron a concurso trece elaboraciones y se consagró como reina del potaje Leorgina González, que logró conquistar tanto al jurado profesional como al popular.

La cita, promovida por la asociación cultural El Arbedeiro, tiene por objetivo reivindicar un plato tradicional que durante décadas jugó un papel fundamental en la alimentación de las familias. "Es algo muy típico y mucha gente no lo conoce porque hay mucha locura con el cachopo. Es un plato muy completo y se trata de que no se pierda", señala, desde la organización Noelia Bueno. Con ella coincide el cocinero gijonés Roberto Regal, que va a hacerse cargo del restaurante Casa Nieto de Navelgas y decidió participar en el concurso: "Creo que el pote es un plato que debemos potenciar. Yo diría que menos cachopo y más pote y fabada, y pescados en las zonas de costa".

Sobre el secreto de lo que debe llevar un buen pote no tiene ninguna duda Irene Gancedo, vecina de Navelgas: "El secreto está en echarle buenas cosas y tener paciencia, al pote no se le puede apurar, hay que ir lento y, si es en cocina de carbón, mejor". Tres horas le llevó tener listo el potaje que presentó este año y en el que no faltó tocino, morcilla, chorizo, panceta, berzas y patatas. Sabe de lo que habla ya que el año pasado recibió el primer premio del popular concurso. En esta ocasión no se subió al podio, pero, como reconocieron los integrantes del jurado "hubo un gran nivel" y la decisión final fue complicada.

Begoña Mayo, de la fábrica de embutidos Alta Sierra de Tineo, fue una de las personas que integraron el jurado profesional y alabaron la calidad de los potajes. Defendió la importancia de este plato que "sabe a infancia y hay que mantener" y destacó el papel "fundamental" que juega un buen embutido en el pote. "La base de todo es la calidad, pero en el embutido especialmente y aquí hay embutido de calidad", señaló. A su lado, el exalcalde de Tineo y gerente del Banco de Tierras, Jose Ramón Feito, apostó por mantener una cita que exhibe los buenos productos de la zona. En el jurado también estuvo César Fernández, de Cafento, que aplaudió el poder de esta iniciativa para atraer gente a la zona rural. "Hay un nivel muy alto y nos cuesta decidir", añadió.

El jurado profesional concedió el primer premio a Leorgina González, el segundo a Josefa Rodríguez y el tercero al bar Casa Vicentón. El jurado popular coincidió con el primer puesto, pero dieron el segundo puesto a Guillermo Álvarez y el tercero a Josefa Rodríguez. Guillermo Álvarez fue uno de los cuatro hombres que optaron al reconocimiento. Fue su primer concurso y se llevó premio. "La cocina no se me da mal", confesó antes de saber el veredicto. A su lado, José Luis Fernández, que participa como homenaje a su mujer, habitual de la cita antes de fallecer, anima a transmitir una receta "que no se puede perder; es el plato de Asturias antes que la fabada".