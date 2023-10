"No tenéis que decidir todo con 18 años". Fue uno de los mensajes que ayer transmitieron seis exalumnos del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo a los estudiantes de segundo de Bachillerato del centro. La charla en la que participaron estuvo organizada por el Foro Comunicación y Escuela y resultó ser de las más especiales y puras del programa de este proyecto educativo. Los exalumnos dieron con sinceridad y humildad su opinión durante un coloquio en el que no faltó ni la jerga juvenil ni, incluso, algún que otro taco.

Sentados por un día en la mesa principal del salón de actos, donde cuando eran estudiantes veían a otros conferenciantes, los exalumnos atendieron todas las preguntas. Olaya Friega se interesó por conocer si creen que es mejor criarse en la zona rural o en la urbana y todos los antiguos estudiantes, que se vieron obligados a emigrar para cursar sus estudios superiores, tuvieron clara la respuesta. "Yo daría un diez a los pueblos porque siempre se vive mejor. Además, siempre nos queda tiempo para volar", contó Carla Prieto, quien pudo cumplir el sueño de ser odontóloga tras hacer un ciclo de dos años, el puente para acceder a la Facultad de Odontología. Pelayo Hevia, hoy neurocirujano, también respondió a la pregunta de Olaya: "Desde luego, para tu cartera siempre será mejor el pueblo", señaló sonriente, antes de ahondar en sus beneficios de lo rural. "La vida es más pausada y la población de transmite otros valores", señaló.

En el dinámico coloquio, la alumna Carla García, sentada entre el público, decidió intervenir para pedir consejo. El ganadero y técnico superior en Ganadería y Asistencia Sanitaria Animal, David Fernández, recomendó más reflexión. "No os agobiéis porque es mejor sentarse a pensar un poco y decidir a qué me quiero dedicar que ir como pollo sin cabeza", señaló. "Agobiados no vais a llegar a ningún lado", añadió. Martín Sanjurjo, técnico superior en Mecacrónica Industrial, contó, por su parte, que "es mejor no decidir según lo que decidan tus amigos, como a veces pasa, y optar por lo que te gusta".

Los exalumnos se mostraron no solo como los profesionales que hoy son, sino como los estudiantes que fueron. Desvelaron sus dificultades y todos coincidieron en algo, que el primer año fuera de casa fue "el peor", el gran reto. ¿Los motivos? "Tienes que organizar de nuevo tu rutina, porque estás lejos de casa y tienes que aprender a estudiar de otra forma".

Claudia Martín, química y hoy policía nacional, contó que dejar tu casa con 18 años "no es tan habitual aunque aquí estamos acostumbrados y nos espabilamos antes". A Sara Álvarez vivir en Madrid le trajo experiencia, si bien prefiere el entorno rural. Ella fue la exalumna del grupo que más se lo pensó a la hora de decidir sus estudios. No eligió por la titulación y se tomó su tiempo para mirar qué asignaturas le resultaban más atractivas.

Los jóvenes profesionales reflexionaron con los adolescentes sobre qué es el éxito, algo "que no siempre se debe relacionar con el dinero". "Es muy importante tener un equilibrio", manifestó Sara Álvarez, mientras que Pelayo Hevia contó que, si echa la vista atrás, "tal vez estudié demasiado". Los exalumnos explicaron a los estudiantes la importancia de contar con sus amigos, pero también de conocer sus obligaciones e intereses.