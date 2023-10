Un grupo de mariscadores del plan de explotación del percebe de Luarca se muestra contrario a la veda de la pesca de este crustáceo en noviembre. El Principado anunció el jueves un parón de 30 días en la extracción ante la escasez de la especie, si bien el en seno del plan de explotación luarqués hay división. Según pudo conocer este diario, la votación para decidir fue "muy ajustada" y, además, las fuentes consultadas advierten de que no se permitió participar a dos perceberos que habríain inclinado la votación a favor del no.

Los contrarios a este cierre han remitido una carta a la Consejería para dar a conocer sus discrepancias. De momento, no han recibido contestación. Lamentan que el Principado no tenga en cuenta que no se dejó votar a dos perceberos y que no se reflexione sobre lo que supone para las economías familiares permanecer un mes sin ingresos por la venta de percebe.