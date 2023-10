El avance de la avispa asiática sigue mermando las cosechas. La capital boalesa inauguró ayer la XXXVI Feria de la Miel con alegría, pero también con esta preocupación. Los productores aseguran que el insecto «sigue haciendo mucho daño a las colmenas», ya que, entre otros, se alimenta de polinizadores.

El apicultor Pablo Junquera es de Boal. Tiene colmenas desde hace cuarenta años. En la actualidad, atiende 1.200. Heredó el negocio de su familia y sabe bien que en su pequeño mundo empresarial no hay nada más satisfactorio que contar con clientes fieles. «Todavía tenemos mercado, pero nuestro problema está en la producción: hay mucha avispa asiática, se importa mucha miel de fuera y con el cambio climático se secan las flores antes de lo que estamos acostumbrados», apuntó.

No es el único que hace esta valoración. María Jesús González también es del concejo y siempre acude a la Feria de la Miel de Boal. El certamen se presenta como un buen escaparate para los productores que comercializan con marca propia. «Sin embargo, la apicultura sigue siendo en muchos casos solo un complemento para la economía familiar», advirtió González, quien, no obstante, celebró que «en la zona la gente no mira el precio y busca la miel de siempre».

En la feria boalesa hay también apicultores de fuera de Asturias que, si tienen que hacer un listado con los problemas, coinciden con los asturianos. Constancia Candal llegó desde La Coruña a Boal con el firme propósito de lograr más mercado para su miel. «En tres años bajamos mucho la producción», reconoció. ¿Razones? «El cambio climático y con un calor tan fuerte hace que la floración se marchite y, además, tenemos mucha avispa asiática», indicó.

El Ayuntamiento de Boal entregó este año el premio «Cortín» a los voluntarios que luchan contra este insecto originario de Asia. El alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, destacó la entrega de los voluntarios y su labor altruista. En estos colectivos organizados que luchan contra la velutina hay vecinos, voluntarios de Protección Civil y también de los cotos de caza. Su portavoz, Sonia Álvarez, de Pravia, agradeció al Ayuntamiento de Boal el galardón y aseguró que «todavía hay mucho por hacer». Álvarez detalló que es «muy importante que, durante la primavera, la gente, en sus casas, haga trampas caseras».

El pregonero de la Feria de la Miel fue el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, quien anunció que este año las ayudas destinadas a la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias, en la que están integrados 31 productores y envasadores, se han duplicado. En concreto, pasan de los 25.300 euros de 2022 a 48736 euros en 2023. Marcos Líndez también se comprometió a hacer lo propio con los fondos destinados a la lucha contra la avispa asiática. La Consejería que dirige también trabaja, según indicó, «para mejorar la ubicación, asentamiento y movimientos de las colmenas, así como para ordenar las explotaciones apícolas» para lograr que «la normativa se adecúe a las necesidades de los profesionales».

En la Feria de la Miel participan veinte productores y hay otros tantos expositores de alimentación y quince de artesanía. El Alcalde realzó el «esfuerzo» que supone para «un concejo pequeño como Boal» organizar este certamen, el más antiguo de la comarca. «Necesitamos movilizar una gran cantidad de recursos para hacer posibles estos días», afirmó el regidor. La feria está abierta durante todo el día de hoy. Además de los puestos de venta, se puede disfrutar de una exposición de setas y de otra muestra con los trabajos que los escolares han hecho con motivo de la feria.