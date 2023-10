El instituto Elisa y Luis Villamil pronunció ayer un "fresco, sonoro y absolutamente moral" gracias al empresario Francisco Rodríguez que, con su patrocinio, ha hecho posibles algunas de las actividades más singulares del Foro Comunicación y Escuela. La comunidad educativa alabó al industrial como "ejemplo de determinación, valentía y confianza", pero también a la persona "cercana, discreta, humilde, culta y con gran sensibilidad social" que siempre ha dado su apoyo a este proyecto educativo que, desde hace quince años, persigue la igualdad de oportunidades para los estudiantes de las zonas rurales.

El homenajeado agradeció un acto hecho "con el corazón por delante" y mostró "una emoción profunda" por el reconocimiento. Además, no desaprovechó la ocasión y realizó una férrea defensa de la educación: "Estoy convencido de que todo empieza en la escuela". Dejó claro que en la escuela se debe aprender "que la virtud de la concordia es la mayor del ser humano, porque sin ella no podemos entendernos". Animó a seguir adelante con el proyecto porque "esto que ocurre en Vegadeo en materia de enseñanza debería extenderse al mundo entero; es un ejemplo a seguir ya no en Asturias sino en toda España".

Los tres directores del instituto veigueño en estos quince años de historia junto al coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, trasladaron su más expresivo agradecimiento al dueño de Industrias Lácteas Asturianas. Su imagen permanecerá para siempre en el centro gracias a un retrato, muy aplaudido, obra de la docente y artista veigueña Lulas Somoza. Su cuadro forma parte de la exposición permanente "Catorce años del Foro Comunicación y Escuela. El valor del medio rural desde la escuela", que muestra en las paredes del centro toda la trayectoria en imágenes del proyecto. El coordinador del Foro anunció también que, a partir de la próxima edición, todas las actividades patrocinadas por el industrial llevarán el nombre de "Aula Virtual Francisco Rodríguez".

Al reconocimiento a Francisco Rodríguez le siguió el acto de entrega de la insignia de oro del proyecto educativo a los políticos Javier Rojo y Ana Pastor por su apoyo al proyecto durante los años que ejercieron como presidente del Senado y del Congreso, respectivamente. Sus primeras visitas a Vegadeo, subrayó Luis Felipe Fernández, tuvieron "un significado histórico" porque nunca antes personas en su cargo visitaron la comarca. "Siempre hemos potenciado que nuestros estudiantes tuvieran contacto con las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático", añadió el docente, convencido de que son actividades encaminadas a fomentar la participación política de los jóvenes.

Ana Pastor defendió que el Foro "posiblemente sea uno de los proyectos más importantes en materia educativa transformadora que se han puesto en marcha en toda España y Europa" y reivindicó la importancia del medio rural y la necesidad de apostar por la formación para fijar personas en el territorio: "Esta no es la España vaciada, es la España de las oportunidades". Tanto Pastor como Javier Rojo pusieron sobre la mesa los valores de la Transición e incidieron en la necesidad de contribuir a la convivencia y a la igualdad de oportunidades. "La educación es la base fundamental de la libertad y lo que hace es que no nos manipulen o manejen. Apuesto por la convivencia, el entendimiento y el acuerdo", expresó Rojo, que animó a los jóvenes a "ganar el futuro y entenderos". El acto de entrega de las insignias lo cerró el presidente de la Junta, Juan Cofiño, quien se mostró decidido a reconectar con los jóvenes para "conseguir que a la política vengan los mejores".

La jornada de clausura del Foro, que en su décimo quinta edición ha programado cincuenta y tres actividades para ochocientos escolares, comenzó con una charla en Castropol a cargo de destacados cargos en las fuerzas armadas. Ya por la tarde, los actos se trasladaron a Vegadeo, donde tuvo lugar la ceremonia de clausura y la entrega de distinciones a personas y entidades que apuestan por el proyecto, así como a diferentes estudiantes y docentes.

Se entregaron dos premios "Pupitre de honor", máxima distinción del Foro. Por un lado, se concedió una distinción extraordinaria para el periodista recientemente fallecido Marcelino Gutiérrez. Por otro lado, se reconoció al equipo de ocho médicos que hacen posible el proyecto "Oscos-Eo comarca cardioprotegida" que persigue dotar de un desfibrilador a todos los centros educativos de la comarca y extender el conocimiento sobre la técnica de RCP. "Es un proyecto grande, importante y realmente significativo para los alumnos", dijo el médico intensivista José Antonio Gonzalo Guerra.