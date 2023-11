“El chosco es un producto universal, muy moderno y actual”, destaca el cocinero Nacho Manzano, nuevo embajador del embutido tinetense

En emblemático embutido tinetense celebró este sábado su festival, una cita más que consolidada en su vigesimosegunda edición, que a pesar del temporal consiguió atraer a un buen número de visitantes al recinto ferial de Santa Teresa interesados en degustar y conocer más del chosco de Tineo. Un producto del que sus elaboradores siempre destacan su “versatilidad” en la cocina y lo demuestran en su propio stand de venta, en el que lo ofrecen de la manera tradicional, pero también en pizza y en empanada, además de organizar demostraciones de cocina en vivo.

Este año, la cita nombró “Embajador de Honor del chosco de Tineo” al cocinero asturiano Nacho Manzano, con dos estrellas Michelín y Premio Nacional de Gastronomía 2021, quien se comprometió a investigar más sobre las posibilidades culinarias del embutido tinetense y a darle más presencia en la carta de su restaurante. “El chosco es un producto universal, muy moderno y actual, a pesar de ser tradicional”, subrayó el chef, que cree que da pie a despertar la imaginación en la cocina.

Para él es “un producto muy noble porque está hecho con dos productos sensacionales del cerdo, como son el cabecero del lomo y la lengua”. Asimismo, reivindicó el trabajo realizado por los siete elaboradores que forman parte de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del chosco de Tineo por haber conseguido hacer de un producto “algo único, cuando suena la palabra Tineo va asociada a chosco y al revés”. En este sentido, se comprometió a contribuir a hacer del embutido de Tineo “un producto aún más universal” desde su posición como “Embajador de Honor”, un nombramiento que recibió con “orgullo y honor”.

Precisamente, dar a conocer al chosco es el principal reto de los productores. Aunque están viviendo buenos años con incrementos de ventas, recuerdan que el chosco sigue siendo “un producto muy minoritario”. Este año la IGP espera batir su propio récord de ventas superando las 70.000 piezas vendidas bajo la marca de calidad, cuando el año pasado habían alcanzado las 63.000, una cifra que ya había sido la mejor de la historia de la marca.

“Está siendo un año bueno en ventas y eso que perdimos de vender porque también fue muy complicado por la escasez de cabecera de lomo y los precios muy altos de las materias primas”, explicó el presidente de la IGP, Agustín Menéndez, quien apuntó que a pesar de tener que incrementar los precios para compensar la subida de las materias primas no han visto una repercusión negativa en sus ventas. “El chosco es un producto tan único y peculiar, tan distinto, que no notamos que la subida del precio afecte a sus ventas como en otros productos”, detalló. No obstante, siguen luchando para que sea un producto “de costumbre” como otros embutidos y que no solo esté asociado a eventos y fiestas.

En la inauguración del festival estuvo presente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que anunció un aumento en la cuantía de las ayudas a la promoción del chosco. Este año se ha incrementado casi un 50 por ciento, pasando de 25.300 euros en 2022 a 37.865 euros en 2023.

“El camino es seguir incrementando los recursos para promoción y lo vamos a hacer, si existen presupuestos para 2024, transfiriendo un 15 por ciento más a las IGP y DOP. Vamos a destinar una partida específica para promocionar todos los productos de calidad incluidos en Alimentos del Paraíso”, insistió el consejero.

El Festival del Chosco se complementa con el festival de la huerta “Huerta Tineo Festival” que reunió a una veintena de expositores que pusieron a la venta miel, castañas, fabas, frutas y hortalizas. Por los diferentes puestos se veía al público animado comprando, algo que notan los expositores que aseguran que en los últimos años “la gente viene a comprar”, enfatizó el apicultor Tino Gómez. También Mari Cruz Bueno, con venta de productos de la huerta, notó una buena venta durante la mañana: “Este es un mercado en el que la gente se encuentra un producto de 10”.