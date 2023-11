Jarrio tendrá en 2024 uno de los servicios de farmacia más modernos de Asturias

El Hospital de Jarrio contará a principios de año con uno de los servicios de Farmacia más modernos de la red hospitalaria asturiana. En concreto, se están invirtiendo 260.000 euros en la creación de una nueva sala blanca que permitirá al área I aumentar su capacidad para la elaboración de fármacos, lo que evitará en muchos casos los desplazamientos de los usuarios al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Estamos muy contentos, supone un avance importante al que vamos a sacar mucho partido", defiende la jefa del servicio, Tania Rubio. Las obras, que acaban de comenzar con la redistribución de los espacios de trabajo, recibieron este viernes la visita del nuevo gerente del Sespa, Aquilino Alonso, quien defendió la apuesta del Principado por el Área Sanitaria I, la de referencia para el Noroccidente. De hecho, anunció 2,7 millones de euros para acometer diferentes obras de mejora en los próximos dos años.

La doctora Rubio explicó que, desde que se incorporó al servicio, en el año 2005, no ha habido ninguna remodelación en este espacio. "Aquí hacemos elaboraciones que necesitan condiciones que no se cumplían y con esta obra damos un paso importante y, además, supondrá un ahorro porque nos ofrece la posibilidad de poner en marcha cualquier tratamiento aquí y evitar desplazamientos", añade. La obra de la nueva sala blanca les permitirá mejorar y ampliar el espacio de trabajo, que será más confortable y adaptado a las nuevas necesidades. La gerente del área sanitaria I, Bárbara González de Cangas, explica que esta mejora en el servicio de Farmacia hospitalaria, donde trabajan once profesionales, lleva ocho años pendiente y llegó a quedar desierta en el último intento. "Es una apuesta decidida por el servicio, que es uno de los mejores del área, con un equipo entregado. Es desconocido, pero fundamental", añadió.

González de Cangas también mostró al gerente del Sespa las obras de adecuación de la sala en la que se ha instalado el nuevo telemando del servicio de Radiología. Esta inversión asciende a 248.534 euros. "Va a suponer una mejora en el diagnóstico por imagen. Permite reducir la radiación y se pueden hacer mejores proyecciones lo que mejora el diagnóstico", señaló Aquilino Alonso, quien avanzó que en los próximos dos años se invertirán en Jarrio 2,7 millones de euros. El máximo responsable del Sespa indicó que con ese presupuesto se podrán retomar las obras de remodelación paralizadas en 2020 al renunciar la adjudicataria a los trabajos. En este sentido, se va a encargar el proyecto de finalización de estos trabajos para posteriormente sacarlo a licitación. Estas obras afectan a la zona del hospital de día y a hemodiálisis.

De manera paralela, se va a licitar un segundo contrato que permitirá continuar con la remodelación de Jarrio, en concreto se actuará en el bloque quirúrgico y en la zona de partos. "Estos proyectos son un reflejo claro de nuestro objetivo en este hospital que es seguir avanzando, mejorar la calidad de la atención sanitaria y dar la mejor respuesta in situ a la gente que vive en el área", defendió Alonso.

El gerente del Sespa, que abrió en Jarrio su ronda de visitas a la red hospitalaria asturiana, agradeció el trabajo desarrollado por la gerente, Bárbara González de Cangas, que previsiblemente no seguirá en el cargo. Alonso señaló que el objetivo es que a finales de año ya estén elegidos los gerentes de las ocho áreas hospitalarias de la región. "Queremos buscar a los mejores y agradecer a todos los gerentes el gran esfuerzo que hicieron, sobre todo durante la pandemia", añadió el responsable del Sespa.

Aquilino Alonso: "La media de espera quirúrgica aquí es de 75 días y a nivel nacional de 113"

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, salió al paso de las críticas del Partido Popular denunciando las "insoportables esperas" del Hospital de Jarrio. "La lista de espera quirúrgica media en Jarrio es de 75 días y a nivel nacional es de 113. Es un indicador claro de cuál es la situación", señaló Alonso, quien defendió el futuro del centro hospitalario coañés, si bien reconoció problemas como la falta de profesionales en algunas especialidades. En concreto, señaló que hay diez especialistas pendientes de cubrir en Jarrio. "Tenemos un traumatólogo contratado de hoy (por ayer) y nuestro objetivo es conseguir cubrir todos los profesionales y para eso estamos trabajando en la estabilización de la plantilla. Es la situación que hay que ir paliando con actuaciones encaminadas a hacer atractivo Jarrio, pero está en mejor situación que otros muchos hospitales del ámbito nacional", añadió. El máximo responsable del Sespa indicó que su departamento trabaja en la reducción de las listas de espera y para ello "estamos trabajando para poner en marcha un plan estructural de control". Sin embargo, dejó claro que los datos de Jarrio no están mal en comparación con otros territorios "que el PP conoce muy bien". Añadió además que en los últimos diez años en el área I se han contratado 104 nuevos profesionales. "Es un dato supersignificativo, como también que desde el año 2004 hasta ahora el incremento del presupuesto ha sido del 70 por ciento, más de 21 millones en este periodo".