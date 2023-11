De Navia al estrecho de Gibraltar: el reto de dos asturianos aficionados a nadar en aguas abiertas

El castropolense Diego Pérez y el ovetense Javier Gutiérrez, nadadores del Club Multideportes Oviedo, cumplieron hace unos días su sueño de cruzar a nado el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. Lograron recorrer los aproximadamente quince kilómetros de travesía en cuatro horas y cuarenta y ocho minutos poniendo el broche de oro a tres años de trabajo y preparativos. "El tiempo para nosotros es irrelevante, nos daba igual, el único objetivo era llegar al otro lado y conseguir ese reto de unir dos países y dos continentes a nado. Fue muy emocionante", señala Pérez, natural de Navalín (Castropol).

Los asturianos estuvieron acompañados en su recorrido por los nadadores madrileños José Ignacio Donnay y José María López, hombre récord del Estrecho con catorce travesías a su espalda. Contactaron con este último para pedir asesoramiento y acabaron compartiendo una aventura que, de algún modo, comenzó, el pasado agosto, en el Descenso a Nado de Navia, donde los cuatro se conocieron personalmente antes de poner rumbo a Gibraltar. "El Descenso de Navia es una de las pruebas reinas de España, todo el que nada en aguas abiertas tiene que hacerlo al menos una vez", señala Pérez, que trabaja como monitor y entrenador de natación en Oviedo. En su palmarés figuran siete Descensos y tres Copas de Asturias, la otra gran cita de la ría de Navia.

La idea de cruzar el Estrecho, una aventura que realizaron antes en torno a una docena de asturianos, surgió casi por casualidad para estos dos nadadores de 37 años. "No sé decir de quién fue la idea. Tanto Javi como yo llevábamos años nadando en distancias largas y los dos lo habíamos pensado alguna vez, pero nunca lo habíamos comentado. Un día hablamos de la historia de otro nadador que conocíamos que lo había hecho y ahí surgió", cuenta Diego Pérez, que además entrena a su compañero. Se pusieron en contacto con la Asociación Cruce a Nado Estrecho de Gibraltar (ACNEG), la entidad que gestiona y controla estos cruces y aguardaron la lista de espera de más de dos años que existe en la actualidad para realizar el reto. Además, crearon su propia imagen bajo el nombre de "Cruzandos" y montaron una web que les sirvió para lograr el patrocinio de la Caja Rural de Asturias y de la empresa llanerense Constuk.

"A principios de año nos llamaron y ya es cuando te empiezas a poner nervioso", relata Diego, que empezó a nadar siendo un niño en las playas de Santa Gadea (Tapia) y Arnao (Castropol) y se empezó a aficionar a la natación una vez hizo el curso de socorrista. Cuenta que su compañero de aventura tiene un ritmo más rápido de natación que él y que hay que trabajar duro para acompasar ambos cuerpos y lograr hacer el reto a la vez. Al final, no solo lo lograron, sino que disfrutaron de la experiencia. Y eso, explica, solo se consigue con muchas horas de entrenamiento. Aunque a ambos les gustan más las aguas abiertas, al residir en Oviedo, les toca entrenar en piscina, en concreto, en la que es su casa, la piscina municipal de La Corredoria. Sin embargo, si Diego tiene que quedarse con un lugar para entrenar elige Arnao, en la bocana de la ría del Eo.

"El día en Gibraltar acompañó: hacía sol, calor y no demasiado oleaje. Disfrutamos mucho y el momento en que tocamos la roca nos abrazamos. Luego volvimos al barco y allí estaban nuestras familias gritando "Campeones". Fue muy emocionante", señala Pérez. Cuenta como anécdota que el último avituallamiento que tomó durante la travesía, cuando faltaba una hora para conseguir el reto, fue un bocado de un sándwich de Nocilla que le supo a gloria. "Me encanta el chocolate y había probado en otros entrenamientos lo del sándwich de nocilla y me funcionaba porque, además de los geles, viene bien algo sólido. Lo usé como recompensa mental. Les dije a los que nos acompañaban que solo me lo dieran si creían que lo íbamos a conseguir y me lo dieron cuando quedaban unos 4.000 metros", relata.

Tiene claro que repetirán la experiencia, aunque aún es pronto para decir cuándo. "Al Estrecho volveremos. Lo logramos y lo disfrutamos, pero siempre te quedas con la sensación de no haberte exprimido del todo y queremos volver; además, la organización nos animó", señala Pérez, que recomienda la experiencia para nadadores experimentados en aguas abiertas de larga distancia. "Hay que entrenar mucho, muchas horas y tener una velocidad mínima porque si no las corrientes te llevan", cuenta. Los asturianos de "Cruzandos" tienen claro que seguirán nadando juntos: "Somos pareja de natación oficial y la idea es seguir con otros proyectos".