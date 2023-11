La doctora África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo y miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia, fue la encargada de inaugurar el ciclo de ponencias de la XXI Semana de la Ciencia de Luarca, que se desarrollará hasta el próximo viernes. "Inmuno Power: conoce y fortalece tus defensas" fue el título de su conferencia, inspirada en su libro divulgativo que publicó en 2021.

–¿Qué significó Margarita Salas para usted?

–Fue un referente, una pionera, que luchó mucho por visibilizar a la mujer en la ciencia. Mi inicio en la carrera científica se lo debo a ella y a su marido, que me apoyaron con una carta de recomendación para poder pedir una beca.

–Parte de su intervención se centró en conocer las defensas. ¿Qué debemos saber de ellas?

–Tenemos que cambiar la idea de qué es el sistema inmunitario. Siempre se ha pensado que es un sistema de defensa contra agentes externos: vienen los microbios, las bacterias, los virus y nos defendemos. Pero esta es solo una pequeña parte de lo que hace. También es un sistema de control interno, hace limpieza de células envejecidas, tumorales, va detectando que todo va bien en un sistema de vigilancia tanto interno como externo.

–¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune?

–Hay dos aspectos que son los que más impactan: la nutrición y la propia edad. La nutrición es importante porque, si pensamos en el sistema inmune como un ejército, para que los soldados puedan correr y defender deben tener una buena alimentación en la que se necesitan oligoelementos, hierro, magnesio, selenio… También se necesita una muy buena hidratación, hacer ejercicio moderado; cuando se hace intenso sin estar preparado, se tienen más infecciones respiratorias. Se debe dormir bien, entre 6 y 8 horas. En cuanto a factores externos, hay que evitar el tabaco, las drogas y el alcohol porque son inmunosupresores. Es importante mantener el equilibrio psicológico, ser optimistas, estar de buen humor, tener una vida social, con amigos y familia; se sabe que el estrés y el aislamiento social producen una hormona que es inmunosupresora, que es el cortisol. Si estamos contentos nuestro sistema inmunitario también está contento.

–¿Se puede suplementar?

–La alimentación es de lo más importante, y puede haber personas que pueden tener déficit de alguna vitamina. Pero siempre tiene que ser bajo prescripción médica, porque el abuso y el exceso también pueden ser perjudiciales. Hay determinadas vitaminas que en exceso pueden ser tóxicas, así que hay que tener cuidado. Si se hace una alimentación variada no se necesita ningún suplemento adicional. En invierno, lo más importante es no coger frío a través de las mucosas y mantenerlas hidratadas; si están secas, los microorganismos van a entrar con más facilidad; llevar la garganta bien tapada, no estar mojados y salir a tomar el aire para mantener los niveles de vitamina D adecuados.–--

-¿Qué suponen las vacunas para nuestro sistema inmune?

–Ayudan a luchar de forma muy específica y selectiva frente a aquello que estamos vacunando. Una vacuna lo que va a hacer, de forma selectiva, es generar memoria frente a eso que estamos vacunando. A lo mejor puedo contagiarme, pero ya no voy a desarrollar una enfermedad grave o fallecer por esa infección.

–¿Se entiende desde el punto de vista científico el rechazo a las vacunas de algunos grupos sociales?

–Los movimientos antivacunas son difíciles de entender, sobre todo, en el mundo occidental, donde gracias a las vacunas estamos donde estamos. España es uno de los países donde los niños tienen mayor cobertura de vacunas. Si no se vacunan, si lo quieren hacer de adultos, ya no tienen el mismo efecto. Las vacunas hay que ponerlas a la edad que corresponde. Al igual que el sistema nervioso, la memoria cuesta más adquirirla cuando una persona ya es mayor.