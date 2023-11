Lo que iba a ser una comida de amigos, "un vino español y poco más", se convirtió en un jornada muy especial en la vida de María Jesús Menéndez Puente, "Susa", recién jubilada y hasta ahora directora del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Valdés. Susa es la persona que cambió el rumbo del centro, la que dedicó su vida a mejorar la existencia de las personas con discapacidad, la vecina de Tapia de Casariego y Carcedo dispuesta y singular. Y es la mujer que luchó "a mí manera sí, y que saliera el sol por Antequera", como dijo durante el acto, para lograr, al cabo, aportar un grano de arena para un mundo mejor.

El sentido homenaje partió de Nieves Fernández, presidenta de la asociación "Atalaya", que reúne a las familias de los usuarios del CAI de Canero. Lo contó el hijo de Susa, Juan Martínez, durante el acto celebrado en los salones de Jardines Marisol. Llamó Nieves por teléfono a Juan y le preguntó "¿qué te parece si..?" Y entonces, "se armó". Empezaron a parecer personas que querían participar en la cita, hacer ese especial homenaje a una mujer a la que si algo define es su férrea defensa del vulnerable. En el acto participaron muy activamente las asociaciones relacionadas con la discapacidad en Galicia, quienes hablaron mucho y bien de la trayectoria de esta mujer sobre la que hubo un mensaje común que destacó: "Ejemplo de cuidado para las personas con una limitación".

Fueron 70 personas las que se reunieron a comer. Hablaron los usuarios y también los padres y muchas personas que, de una u otra manera, se encontraron con Susa. Para todos ellos fue por algo llamativa su forma de trabajar, de contar con los usuarios para todo y de implicarles en su mejor calidad de vida.

Marta Rodríguez tomó la palabra en representación de los usuarios del CAI ante una homenajeada que estuvo emocionada la mayor parte del acto. Lo que dijo fue breve pero intenso. "Te desvives y haces lo que sea necesario por nosotros", le dijo, y no concluyó sin hacerla partícipe de un sentimiento y de una voluntad: "Te echaremos de menos y como Tapia (donde vive Susa) no está tan lejos, esperamos visita y amenazamos con devolverla". El salón estalló en risas, esas que no faltaron y esas que siempre tiene para el interlocutor Susa.

Nieves Fernández cogió el testigo como portavoz de la familias. Dio las gracias por la participación de tanta gente en el homenaje y citó una a una a todas las personas que durante los últimos años hicieron posible la inclusión en Valdés: Ángeles Rodríguez, Gonzalo García Parrondo, la asociación de vecinos de Carcedo, Antonio García, y las personas de Galicia que, a través de Special Olympics e "Inclusión Plena Galicia", tienen relación con el CAI. En la figura de Susa se detuvo. "Enumerar tantos desvelos por nuestros hijos", dijo, sería imposible. Por eso se limitó a darle las gracias por "su apoyo y colaboración para las gestiones de toda índole en favor de las familias y en muchos casos sin tener que ver con tu responsabilidad con el centro" ."Siempre estuviste ahí, de día y, alguna vez, de noche", contó Fernández. Julio Cortiñas, de Prodeme-Galicia, fue otra de las personas que públicamente quiso dar las «gracias» a Susa por haber hecho tanto por las personas con discapacidad. "Un grupo de personas intentamos cambiar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, y ahí estaba ella", detalló.

La exconcejala de Servicios Sociales de Valdés, Ángeles Rodríguez, también intervino y su mensaje no fue menos emotivo. Celebraban la fiesta de Susa, una "de esas personas que son importantes porque dejan algo en la historia, cambian la vida de alguien". El exconcejal de Obras de Valdés, Gonzalo García Parrondo, habló del "buen funcionamiento" del centro bajo la tutela de Susa y la exconsejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González, tildó la labor de la homenajeada de "impagable". Recordó que hace 20 años las cosas no eran fáciles para las familias y las personas con discapacidad y apuntó sin dudar que «la sociedad sufre sin gente como 'Susa'».

El presidente de Plena Inclusión Galicia, Claudio Fernández, tuvo palabras de reconocimiento para una persona que de la nada levantó un centro de apoyo a la integración "donde no había nada". Gracias a su profesionalidad, buscando medios "y sabiendo entenderse con la Administración Pública" obtuvo logros. No quiso detenerse Fernández en los obstáculos, "que sí los hubo" y sí en la "bondad" de Susa.

Cerró el acto la homenajeada quien dijo estar "feliz en el lugar en el que estoy", aseguró sentirse bien "rodeada de la gente que me aprecia y que me quiere", y quien, pese a pasar los últimos años como directora del CAI en un despacho, lejos del centro y de los usuarios, contó que no dudaría el volver a hacer lo que hizo por el bien de las personas con discapacidad, fuese o no transgresor. Susa dejó en su homenaje, eso sí, además de su mejor sonrisa y muchas lágrimas, una frase para el recuerdo y para el aprendizaje: "Todo sirve para aprender". Los aplausos fueron muchos y sentidos.