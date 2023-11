Desde el pasado 27 de octubre el agua que llega a los domicilios de la localidad de Degaña no es apta para el consumo, según se reveló en una analítica realizada por Salud Pública en la red de abastecimiento de la capital del concejo. Una situación que el alcalde, Óscar Ancares, espera que pueda quedar resuelta de forma inminente. A la espera de la confirmación oficial, las últimas analíticas realizadas apuntan a que vuelve a ser apta, aunque mantiene presencia de “bacterias aerobias” sobre las que se debe actuar incrementando la dosis de cloro.

“Una vez que recibimos la comunicación de Salud Pública nos pusimos a trabajar y activamos el protocolo que nos indicaron, en el que había que regular el agua con cloro porque estaba un poco baja y eso facilita la presencia de una bacteria que estaba en unos índices altos”, señala el alcalde.

Desde IU Degaña afean al regidor que desde que comenzó el problema en el suministro de agua “no está dando una información fehaciente sobre la situación” y consideran que tampoco se han tomado medidas para evitar la presencia de bacterias en el agua. “Los depósitos están en mal estado y permanecen abiertos”, denuncia la concejala Sofía Barrero, quien también reprocha que el equipo de gobierno durante este tiempo “no haya dado una solución ni haya facilitado agua potable a la población, en su mayoría envejecida”.

Barrero también denuncia que no se ha dado respuesta a los escritos del grupo municipal de IU solicitando información y que han tenido que recurrir a los organismos oficiales para poder conocer la situación en la que se encuentra el abastecimiento. “En Degaña nos dicen que el agua no es apta para el consumo porque, entre otras cosas, tiene enterococos intestinales en unos parámetros altos que resultan muy peligroso para la salud, mientras que en Cerredo el agua es apta con no conformidad, es decir que también sobrepasa ciertos niveles”, detalla la edil.

Ante esta situación, IU exige que se realicen analíticas del agua de todos los pueblos y de las fuentes donde la gente acude a abastecerse y “carecen de toda garantía sanitaria”, apuntan.

Además, recuerdan que hace medio año denunciaron ante Sanidad “el lamentable estado de varios depósitos y captaciones del concejo de Degaña”. Instalaciones en las que advierten que cualquiera puede acceder “con los riesgos que supone”.

Problemas de cobertura

Por otro lado, el concejo de Degaña lleva sufriendo desde el verano fallos en las telecomunicaciones que afecta tanto a la cobertura móvil como al acceso a la conexión a internet. Unos problemas que se han visto intensificados en las últimas dos semanas complicando el día a día de los vecinos tanto a nivel personal como a la hora de relacionarse con el centro de salud, el banco y el propio Ayuntamiento.

“En estos últimos 15 días está fallando constantemente y en el Ayuntamiento no podemos prestar un servicio adecuado, pero es que la gente tampoco puede llamar al centro de salud”, expone el alcalde degañés, que asegura que han trasladado las quejas a las compañías y “no hemos recibido respuesta”. Óscar Ancares explica que tanto el Ayuntamiento como el Principado carecen de competencias en temas de telecomunicaciones y “lo único que podemos hacer es trasladar las incidencias”.