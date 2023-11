El joven karateca con discapacidad visual de Cangas del Narcea, Diego Rodríguez, sigue cosechando éxitos con tan solo 10 años. Hace dos que por casualidad llegó al mundo del kárate, que no ha dejado de darle sorpresas y alegrías. La última ha sido el martes día 14, cuando viajó a Madrid para recibir un reconocimiento de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), que cuenta con el apoyo de la ONCE, por su sorprendente trayectoria deportiva.

Con tan solo dos años de experiencia en este deporte, Diego Rodríguez ya es campeón de Asturias alevín, logró tres oros en los Juegos Deportivos del Principado y en el Trofeo Villa de Cangas del Narcea, además de lograr el oro en la Final de la Liga Iberdrola. Fue Grand Winner 2022 por parte de la Real Federación Española de Kárate y formó parte de la concentración “Descubriendo talentos” del equipo nacional de kárate paralímpico.

Unos logros que demuestran que para este joven deportista cangués no hay barreras que lo detengan. Nació con albinismo ocular, lo que le genera alteraciones visuales como la fotofobia y visión muy reducida, y tiene síndrome de Asperger. Sin embargo, sobre el tatami consigue que ambos condicionantes desaparezcan para ejecutar los katas con precisión.

En su intervención al recoger el premio recordó que fue precisamente la participación en una campaña de sensibilización sobre el albinismo cuando descubrió el kárate. “Tenía que hacer una foto practicando un deporte y me respondió que sí el que es ahora mi maestro de kárate (Francisco Martins), estuve un rato viendo un entrenamiento y me gustó y desde ese momento empecé a practicarlo”, explica Diego Rodríguez, que realizó un discurso lleno de agradecimientos en el que no faltó el dedicado a su maestro, a las federaciones de kárate de España y Asturias “por el gran apoyo que dan al para-kárate” y, por su puesto, a su familia.

“Estoy muy orgulloso”, reconocía el joven deportista a LA NUEVA ESPAÑA, mientras regresaba en tren a Asturias, ayer, después de haber recogido el galardón. Además, señalaba que de practicar kárate “me gusta todo”.

A su lado, su madre Lucía López no podía disimular el orgullo al hablar de los logros de su hijo. “Me emocionó mucho cuando nos avisaron de que le darían este premio, está logrando abrir muchas puertas tanto para él como para otros niños que están en situaciones similares”, señaló.

Lucía López cree que todos los éxitos que ha conseguido su hijo pueden servir para que otras familias vean que el deporte “es una gran ayuda” para niños que tienen alguna discapacidad. “Recuerdo las lágrimas del momento en el que nos dieron el diagnóstico, los miedos de enfrentarnos a la enfermedad, y hoy esas lágrimas son de alegría”, confiesa la madre del joven karateca.

Pero más que por las medallas que está consiguiendo Diego y por los reconocimientos, lo que más orgullo le produce a su madre es ver cómo disfruta del kárate y lo que le gusta acudir a los entrenamientos y competiciones. “Lo mejor de Diego es que llega a casa, deja el trofeo, y sigue jugando y entrenando como siempre”, describe Lucía López.

En la gala de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), en la que se reconoció la labor de deportistas, técnicos, entidades y periodistas que han trabajado este año para avanzar en la inclusión de distintas disciplinas deportivas y fomentar el deporte entre los más jóvenes como vía de integración social, Lucía López cuenta como su hijo disfrutó conociendo y pidiendo autógrafos al resto de deportistas galardonados.