Dice el escultor Herminio Álvarez que el hospital comarcal de Jarrio "es la casa de todos" y por eso "hay que mimarlo". Su manera de hacerlo es donando una pieza suya de grandes dimensiones que, desde hace unas semanas, luce en la entrada principal del centro hospitalario coañés. "Es solo un detalle con el centro. Creo que es una suerte tenerlo aquí y hay que valorarlo", añade el franquino, que nació hace 78 años cuando Jarrio no era ni un proyecto.

Para la gerente del Área Sanitaria I, la de cabecera para el Noroccidente, es "un orgullo, una alegría y un privilegio" contar con una obra de Herminio "de semejante importancia y en este sitio tan importante del hospital". Y es que la pieza, que mide en torno a 1,80 metros de alto, está instalada bajo el lucernario de la puerta principal, un lugar de paso obligado y muy transitado, pues conecta la primera y la segunda planta. "Tanto el que sale del hospital como el que viene a las consultas externas la puede contemplar", añade Bárbara González de Cangas, quien detalla que la colocación de la pieza no estuvo exenta de dificultad.

Fue el propio Herminio quien eligió el espacio. Le gustó por el rojo de las paredes y por tratarse de un patio que "ofrece la oportunidad de ver la obra desde varias perspectivas". El artista franquino explica que esta pieza, una delicada estructura de alambres sobre fondo blanco, resume la "esencia" de su obra actual: "Está en el espacio, se mantiene y crea otra dimensión con la proyección de la luz". Añade la doctora González de Cangas que es una pieza "frágil e íntima, que guarda el equilibrio", conceptos "muy relacionados con la salud y los cuidados" y que encajan a la perfección con la razón de ser del centro hospitalario coañés.

La obra del escultor de La Caridad luce en el corazón de Jarrio para disfrute de todos los usuarios del centro. "Este regalo de Herminio lo llevaremos siempre en el corazón. Es de una generosidad aplastante. Solo los grandes tienen detalles así", añade la gerente del Área I, que ayer supervisó la pieza junto al artista. A propuesta del creador se añadirá un foco, que permita disfrutar la pieza también al atardecer.

Aunque esta obra sobresale por su tamaño y ubicación, no es la primera pieza de Herminio que se luce en el hospital coañés. El conocido como "pasillo Norte" del centro hospitalario alberga una obra suya de la época de cartón de Herminio. Esta pieza formó parte de una exposición realizada durante la primera etapa de este centro, construido hace treinta y cuatro años. A Herminio le enorgullece que se conserve aquí una de sus obras en cartón, trabajos que la crítica considera muy relevantes por su singularidad. "Empecé a trabajar en cartón por la necesidad. No tenía máquinas ni nada y me las apañaba con cartón", relata, mientras cuenta anécdotas de sus inicios en el mundo artístico. Así las cosas, los pacientes de Jarrio pueden disfrutar de un viaje retrospectivo por la obra de uno de los artistas más reconocidos de Asturias.