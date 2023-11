El Ayuntamiento de Cangas del Narcea invertirá 20.000 euros para mejorar la accesibilidad y la eficiencia de la piscina municipal, instalación deportiva que el pasado mes de septiembre celebró su 25 aniversario. Las obras se desarrollarán en los meses de diciembre y enero y supondrán que el equipamiento deportivo tenga que mantenerse cerrado desde el 16 de diciembre al 28 de enero de 2024.

Una de las actuaciones más importantes que se acometerá será la instalación de una grúa para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida al vaso. Además, se mejorarán las calderas de gasoil y se instalarán tres nuevas bombas que mejorarán la circulación del agua, así como dos ventiladores deshumectadores. Una intervención que supondrá el vaciado de los vasos.

El concejal de Deportes, Marcial Fernández, explica que esta inversión es posible afrontarla ahora gracias al presupuesto aprobado en el mes de agosto. “Nos hubiese encantado acometer antes estas actuaciones, pero no ha sido posible. No disponíamos de presupuesto, que se aprobó con el actual equipo de Gobierno y no entró en vigor hasta septiembre”, argumenta el concejal. Por ello, la opción que escogieron fue esperar a la llegada de las fechas navideñas, cuando habrá varios días festivos en los que la piscina ya estaría cerrada, con el objetivo de causar el menor impacto posible a los usuarios por el cierre.

Fernández hace hincapié en la importancia de la actuación para mejorar el servicio y “asegurar la continuidad de las instalaciones hasta junio de 2024”. “Se optimizan los recursos y el servicio. Además, la mejora de la caldera supondrá un importante ahorro en el consumo”, describe el concejal cangués, que también considera que la instalación de la grúa “es vital para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del servicio que también redunda en mejoras de su salud”.

Marcial Fernández especificó que las cuotas de los socios durante el periodo en el que permanecerá cerrada la piscina no se cobrarán y el área de deportes ha reorganizado los calendarios de los cursos para garantizar todos los servicios. Estableciendo así que la segunda fase de los cursos de natación se desarrolle entre el 13 de noviembre y el 15 de diciembre y la tercera fase se inicie el 29 de enero.