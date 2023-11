El jurado de la XVIII Exposición Internacional de Avicultura La Pinina no lo ha tenido fácil para elegir el mejor ejemplar de una cita que reúne en Vegadeo a casi dos mil animales de los mejores criadores del país. Finalmente, la elegida ha sido una gallina paduana de un año de edad criada en el Occidente, concretamente en Busto (Valdés). Su propietario es Claudio Fano que, además de experimentado criador, es el presidente de la asociación organizadora y no para de recibir felicitaciones por el buen hacer de una muestra que, señalan, poco tiene que envidiar a las grandes citas europeas. El sector alaba la buena organización y la "alta calidad" de los animales expuestos en esta "pasarela" avícola que se recupera tras el parón obligado en 2022 a consecuencia de la gripe aviar.

"Creo que ahora mismo es la más potente de España por el número de criadores y por la calidad de los animales", señala Fano, que repasa la procedencia de los expositores llegados desde diferentes puntos del país y también desde la vecina Portugal. Precisamente desde la otra punta de España, desde Sevilla, viajó Pedro Sánchez-Algaba. Este veterinario jubilado es criador desde la niñez y a sus 77 años le avalan muchos años de experiencia recorriendo diferentes muestras: "Esta exposición es una maravilla. La organización es perfecta y cuenta con un gran número de animales a pesar de la situación económica, del precio del combustible y demás. Yo diría que es la mejor feria que se hace en España".

Como detalle diferenciador aplaude el hecho de que La Pinina, que organiza la muestra en colaboración con el Ayuntamiento de Vegadeo, edite un catálogo con todos los animales y sus puntuaciones. "En el resto de exposiciones no se hace porque es un problema acabar de enjuiciar el viernes por la tarde y tener esto el sábado en la mano, por lo tanto, como expositor que soy estoy muy satisfecho con la exposión y la calidad de los animales", añade. Se ha llevado varios premios como el de mejor anátida doméstica de la exposición por una oca de Touluse de Babero, que con sus 18 meses ya logró coronarse como la mejor ave acuática del último campeonato de España.

Aunque Sánchez-Algaba opina que en su círculo sí que está detectando jóvenes criadores, la queja que se repite en la exposición es la de la falta de relevo generacional en el sector. En este sentido, Claudio Fano, atribuye el problema a la falta de población en el medio rural: "En los pueblos tenemos un problema, que los jóvenes se marchan a estudiar y normalmente no vuelven y en los pisos no puedes tenerlo". Coincide con esta opinión el colombófilo gallego Santiago Antepazo, que preside el club Rías Bajas en Cangas do Morrazo (Pontevedra): "No hay relevo. En nuestro club el socio más joven tiene ya 40 años, cuando antiguamente todos empezábamos de niños. El teléfono móvil les gusta más que esto. Empiezan muchos pero al final no siguen. Donde vivo hice muchos socios y al final llegan a la pubertad y tienen otros intereses".

Antepazo considera que el sector vive un buen momento, algo que ratifica el asturiano Claudio Fano. Opina que había miedo por el desarrollo de la Ley de Bienestar Animal, pero creen que finalmente el sector avícola no resultará afectado por nuevas restricciones. "Hay que esperar a ver el desarrollo de la ley, pero, por lo que estamos viendo, nos tienen asociados a ganadería y esa ley va un poco más enfocada hacia las mascotas", añade. En cualquier caso, está encantado por la respuesta del sector, que les ha permitido rozar los 2.000 ejemplares y acercarse a las mejores cifras de este evento. En esta edición se pueden ver especies muy diversas como palomas, conejos, gallinas, ocas, patos, codornices, perdices, gallinas de guinea, pavos reales o cisnes.

La gallina paduana de Fano llevó el galardón como mejor animal de la exposición, pero también fue la premiada como mejor gallina de raza ligera y se llevó el título a la mejor gallina de la exposición. Otro ejemplar que llamó la atención en Vegadeo fue una hembra de Buchón de Pomerania del criador Juan Pérez de Aguiño (La Coruña). Su pichón de siete meses se llevó los títulos de mejor paloma de la exposición, mejor paloma del tipo buchón y también el de mejor hembra. "Cada ejemplar que llega a la exposición tiene que estar impecable", explica. Lo suscribieron dos jueces ingleses que no pararon de hacerse fotos con esta paloma premiada por su excelencia.

El lucense Edmundo Novoa coincide con el criador coruñés en que detrás de la exposición hay muchas horas de trabajo y esfuerzo por los criadores. "Muchos de los animales que ves son de pasarela, pero, en general, cualquier animal, por pocos puntos que tenga, tiene mucho mérito de trabajo detrás", señala Novoa, que alaba el prestigio y calidad de la cita veigueña. "La representación de los animales es tan buena aquí como en Bélgica", apunta.

La cita veigueña continúa hasta hoy, domingo. Se podrá visitar de diez de la mañana hasta las tres de la tarde.