Las curvas de las carreteras del Suroccidente que tantos quebraderos de cabeza traen a los vecinos, apasionan a los amantes de la conducción. Un grupo de ellos estrenaron ayer la "Ruta mágica", un proyecto del empresario tinetense Ignacio Rodríguez para que los conductores de coches de lujo se acerquen al ala oeste de la región y disfruten de sus carreteras, su belleza natural y su gastronomía. Los participantes alaban "el paisaje y las curvas".

Nada menos que cincuenta y siete vehículos procedentes de Asturias y Cantabria se sumaron a esta primera edición que partió de Salas y durante cinco horas recorrió las principales vías de la comarca. "Creo que ha sido un éxito total y esperamos que se pueda repetir cada tres meses y que la próxima edición sea en marzo", señala Ignacio Rodríguez a su llegada a El Crucero (Tineo), donde tuvo lugar la comida.

El cántabro Stefano Gasparini ya conocía el territorio: "Me gustó y por eso he vuelto". Alaba las curvas que plagan las carreteras de la zona y solo lamenta el tiempo, a ratos lluvioso, que se empeñó en deslucir la jornada. A su lado, el avilesino Sandro González explica que lo mejor del itinerario es que cuenta "con una zona de curvas bonita" y que el entorno "es tranquilo y no está tan masificado y con tantos ciclistas como la zona de Gijón o Avilés".

De Avilés procede también Jorge Jorge que viajó a bordo de un Porsche 911 Carrera del año 2020. "La ruta me pareció muy guapa y toda esta zona es guapísima, tanto Tineo como Cangas o Allande. Es una zona con muchísimo potencial y para nosotros es un privilegio poder recorrer estas carreteras y estos paisajes y sin olvidar la comida. Aquí lo tienen todo", resume. Muy cerca del suyo está aparcado un Porsche 993, un clásico con casi treinta años, propiedad del ovetense David Escoté. Asegura que en toda Asturias "hay un montón de curvas, paisajes maravillosos y sitios para comer", la combinación perfecta para los amantes de la conducción. Este ovetense solo lamenta las malas condiciones que tiene el firme de las carreteras secundarias de la región.

En la ruta también participaron representantes municipales de los concejos involucrados en esta Ruta Mágica, como Salas o Tineo. Es el caso de la concejala de Deporte de Salas, Sonia García, que considera que iniciativas como esta "vienen bien" para promocionar el concejo y la comarca. "El mundo del motor tiene mucho tirón en toda la zona y estos coches llaman mucho la aatención", añade García. La edil indica que en Salas a la Ruta Mágica se sumó ayer una concentración de coches Renault 5.