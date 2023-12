"Necesitaríamos de seis a ocho médicos de atención temprana más en el área II"

A finales de este mes, el día 28, Carlos Pintado (Oviedo, 1957), gerente del área sanitaria II con cabecera en Cangas del Narcea, se jubilará después de 47 años trabajando en la sanidad pública. De hecho, desde hace casi dos años es el trabajador más antiguo del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que no el de más edad. Su trayectoria laboral comenzó como celador en 1976 en el hospital de Avilés, cuando tenía 19 años. Mientras trabajaba estudió Derecho y en 2004 comenzó a asumir puestos directivos en Avilés, también fue director de gestión en el hospital de Toledo y ahora finaliza su carrera como gerente del área sanitaria II, una experiencia que comenzó en marzo de 2017 y que asegura que le resultó agradable, despidiéndose con la sensación de haber realizado un buen trabajo y con la confianza de dejar "un hospital mejor del que me encontré".

– ¿Cuáles fueron los principales retos al asumir la gerencia?

–El reto más importante era afianzar y mejorar la calidad asistencial. Sobre todo, generar confianza en los ciudadanos en el día a día. La gente del área II quiere al hospital y en general están contentos con su actividad, pero existe un temor constante a que se cierre y a perder la asistencia sanitaria que no se da en otras áreas. Parte de mi lucha diaria consistió en hacer ver que el hospital no se cierra, que se está invirtiendo, que hay más médicos y que se incrementó la cartera de servicios.

–¿Qué área sanitaria se encontrará el próximo gerente?

– Se va a encontrar con un hospital con un funcionamiento muy bueno. Con los datos de listas de espera muy buenos, con un equipamiento excelente, una plantilla adecuada y con una calidad asistencial alta. Yo creo que dejo un hospital mejor del que me encontré. Con una cartera de servicios más amplía, con más profesionales, con la lista de espera más baja de toda Asturias y con unos tiempos de espera normalizados. En algunas especialidades, como en ojos no son las óptimas, pero son para cirugías más banales. Los tumores y las cirugías importantes se operan en menos de 40 días.

–¿Pero con algún problema le tocará lidiar?

–Se va a encontrar con problemas en medicina interna por falta de profesionales. Pero en este hospital no hay problemas grandes, hay inconvenientes cotidianos que hay que solucionar en el día a día.

– ¿Hay más especialidades con problemas para cubrir vacantes?

– Anestesia es una de las especialidades que más problemas está dando en el resto de áreas sanitarias, sin embargo, aquí no, porque tenemos una plantilla estable. En cambio, ahora estamos empezando a tenerlos en medicina interna por un traslado y también en psiquiatría y radiología. Son las tres especialidades en las que estamos un poco cortos de especialistas, pero a nivel de Asturias. No obstante, el hecho de que no tengamos estos especialistas no quiere decir que la asistencia esté descubierta, hay desplazamientos del área III, IV y V en días puntuales, para cubrir descansos y vacaciones. No es lo ideal, pero al menos tenemos cubierta la plantilla continuamente.

–¿Cómo se podría conseguir estabilizar la plantilla?

–El inconveniente que hay aquí es el desplazarse desde Oviedo, genera dos horas y media más de tiempo de trabajo que si se quedan cerca de casa, algo que intentamos paliar con sistemas de trabajo más flexibles, agrupando los turnos en tres días para reducir los desplazamientos y haciendo que los profesionales tengan dos días más libres, lo que facilita la conciliación con la vida personal. Es una de las fórmulas que aplicamos en esta área para hacerla más atractiva y lo estamos consiguiendo. Así funciona, por ejemplo, cardiología, rehabilitación, nefrología y otorrino. Pero además del desplazamiento, ahora se suma que no hay suficientes médicos para cubrir todas las vacantes que se generan y, a la hora de elegir, los médicos eligen quedarse en la zona central. No obstante, la plantilla orgánica ha crecido casi un diez por ciento con respecto a hace una década y creo que está bien dotada, aunque no esté cubierta en su totalidad, que es el mayor problema que hay en el área sanitaria.

–¿Cómo está la atención primaria?

–Necesitaríamos de seis a ocho médicos más. En el día a día tenemos cubiertos la práctica totalidad de los cupos, el problema está en sustituir las libranzas de estos profesionales porque no hay una lista de demandantes de empleo para cubrir estas necesidades. Es una de las especialidades en la que más profesionales faltan. Si bien, se va a solucionar en dos o tres años por el incremento del número de plazas MIR que hubo en la primaria hace justo cuatro años.

–¿Qué mejoras destacaría de estos casi siete años?

–Hubo muchos avances importantes, sobre todo en inversión tecnológica. En noviembre se cambiaron los dos últimos equipos viejos de radiología que eran un telemando y la sala general, también se incorporó este año un TAC. Así que, con todo ello queda una inversión hecha para cinco años a nivel puntero en tecnología radiológica. En los últimos cinco años también se cambiaron todas las mesas de quirófano y las lámparas, además se renovó el aparataje en diálisis. En definitiva, prácticamente todo el aparataje del hospital es de última generación y tiene menos de cinco años. Aparte, también se renovaron todas las camas del hospital que son eléctricas, así como las camillas de enfermería. En atención primaria, se hicieron reformas integrales en los consultorios de Berducedo y Tormaleo y se hizo una reforma de la fachada en Degaña.

–¿Le queda algo pendiente que le gustaría haber conseguido?

– Me voy con la pena de no haber visto al menos iniciarse la construcción del centro de salud en Cangas del Narcea, que el otro día la consejera de Salud prometió aquí que se iba a hacer, y de no haber conseguido trasladar el centro de Salud Mental. Hemos buscado locales, pero no hay, lo único que encontramos adecuado fue el que inauguramos este año para las terapias comunitarias.

–¿Cómo ve la reforma del mapa sanitario que plantea la consejería?

–Realmente hace falta modificar el mapa sanitario, pero no estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando, me parece que se quedan cortos y no he visto ningún argumento técnico que indique que se va a mejorar la asistencia sanitaria en las alas. Solo se habla de unificar gerencias, pero no de una modificación que implique reestructurar los servicios médicos. Son los mismos argumentos que se dieron en 2012 para unificar las gerencias de atención primaria y atención especializada y fue en ese año cuando comenzó el declive de la atención primaria.

–¿En qué sentido tendría que ser la modificación?

–En que sea real la unificación, para que haya una buena distribución de carteras de servicios y se unifiquen los servicios médicos. De ese modo, no habría descubiertos, porque las movilidades entre hospitales ya no tendrían que ser forzosas, aunque también haya personal fijo.