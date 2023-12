El espigón de Navia, es decir, la infraestructura que linda con la ría del mismo nombre y protege a la playa y a la Poza de las grandes marejadas, sufre un deterioro "que enciende todas las alarmas".

Así lo advierte la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, quien la pasada semana se reunió con diputados de su partido para comprobar el estado del dique y ahora pide una reunión urgente con el Consejero de Fomento, Cooperación Local y Protección de Incendios, Alejandro Calvo.

Según Fernández, los daños van a más y comprometen la seguridad de la villa en caso de grandes marejadas. "Se deteriora por momentos y queda mucho invierno", opina. Los daños son visibles si se pasea por la zona. La infraestructura que encauzó la ría tiene grandes grietas por las que se filtra el agua salada, generando nuevos daños. Además, a pie de playa se pueden observar grandes socavones.

La obra para mejorar el espigón de la ría de Navia se espera desde hace años. Una primera actuación a cargo del Principado no solucionó los problemas. La regidora lamenta que no se den más pasos y reitera que el daño no solo se produce en la playa y en la poza: la falta de una protección eficaz también tiene efectos sobre el puerto y en la primera línea de litoral de la villa de Navia. Fernández critica duramente que no se hable de una actuación en los presupuestos regionales del próximo año.