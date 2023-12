La asociación de vecinos «As Figueiras» convocará a sus miembros a una reunión especial para decidir sobre su posicionamiento con respecto al dique exterior que el Principado proyecta en el puerto.

El colectivo, que, no se ha pronunciado hasta la fecha, no tiene cerrado el día ni la hora, «pero será pronto», según las fuentes consultadas. Tampoco se ha pronunciado públicamente ni un una sola voz la asociación de mayores «Cristo del Buen Viaje», una de las más activas del enclave. En este último caso, a preguntas de este diario la dirección fue taxativa: «Este colectivo no ha adoptado ninguna posición, ni a favor ni en contra de este proyecto; la directiva entiende que corresponde a cada socio tomar la decisión que considere oportuna».

Precisamente la asociación «BioEo», que canaliza el rechazo al proyecto del Principado por su impacto ambiental y está liderada por Gonzalo Moure, previsto pedir una reunión con las asociaciones para conocer su opinión sobre las alternativas que plantean al dique exterior. «BioEo» organizó una protesta el pasado sábado en el puerto de Figueras, pero muchos advirtieron la escasa presencia de habitantes del pueblo y la notable representación de activistas ambientales. La concentración reunió a medio centenar de personas al grito «Muro no».

En el pueblo también se quejaron de la presencia de una bandera gallega que, finalmente, se retiró del puerto.