La Asociación de Vecinos As Figueiras se muestra favorable a la construcción de un dique exterior en el puerto deportivo de Figueras. El colectivo, que canaliza las reivindicaciones de esta localidad castropolense, celebró este viernes una asamblea en la que se consultó a los socios la postura al respecto de este proyecto rechazado por la recién constituida asociación BioEo. Sin embargo, la opinión vecinal es bien distinta: El 94% de los consultados están a favor de una obra que ven necesaria para dar seguridad a la propia villa de Figueras.

La asamblea contó con la participación de 52 personas y solo tres expresaron sus dudas al respecto del proyecto, por lo que su voto se contó como negativo. El colectivo explica que además de los 52 asistentes al encuentro, recibieron llamadas de diferentes socios que querían expresar su postura favorable a esta obra de ampliación portuaria. "Queremos dejar claro que es la posición de los vecinos del pueblo, la mayoría no tienen lancha, pero sí están preocupados por la seguridad de la localidad. Este año el agua llegó hasta donde nunca lo había hecho, llegando a entrar en las casas del muelle y creemos que el nuevo dique servirá para dar protección al pueblo frente a la subida del nivel del mar", señalan desde "As Figueiras".

El colectivo deja claro además que quieren que el nuevo dique sea transitable y que Figueras gane espacio para el paseo. Es una postura que ya expresó el propio Ayuntamiento de Castropol en las alegaciones al proyecto de ampliación, una obra promovida por el Principado y largamente reclamada por el club náutico de la localidad. Sin embargo, el colectivo BioEo alerta de las consecuencias de un proyecto que creen causará un impacto negativo en toda la ría y acabará con el puerto tradicional. Esta asociación, que agrupa a gente de diferentes puntos de la comarca, apuesta por mejorar el dique exterior flotante actual y en la creación de una marina seca que permita sacar las embarcaciones a tierra durante el invierno.

Precisamente esta semana la asociación BioEo, que defiende contar con el respaldo de trescientas firmas de residentes en Figueras, hizo público su malestar al declinar la asociación vecinal un encuentro entre ambas entidades con mediación del Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy. El colectivo quería estar presente además en la asamblea de As Figueiras, pues considera clave "una oportunidad de diálogo" para impedir "una división que en nada nos beneficia a ninguno". El colectivo expone que As Figueiras "debe tratar de representar a todos los vecinos de la mejor manera posible y no solo a los intereses del club náutico".

La asociación vecinal no ha querido responder a estas declaraciones de BioEo. "No vamos a entrar en provocaciones, pero tampoco vamos a consentir injerencias de otras asociaciones en nuestros asuntos. La asociación As Figueiras actúa con total transparencia", señalan desde el colectivo.