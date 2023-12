Había expectación por conocer cómo sería el observatorio astronómico proyectado por el Ayuntamiento de Allande y no defraudó en su presentación pública, en el marco del segundo Encuentro del Turismo de Estrellas, celebrado este sábado en Pola de Allande. Gustó por ser una construcción singular, respetuosa con el entorno y vinculada al Camino Primitivo que transita por las proximidades de la fana La Freita donde se ubicará. Tendrá forma de espiral, una superficie construida de 86 metros cuadrados y será autosuficiente, ya que en su emplazamiento no existen conducciones de ningún tipo (ni luz, ni agua, ni saneamiento).

El recurso quiere convertirse en pieza angular del proyecto de astroturismo en el que trabaja el concejo desde hace años. "Es la primera vez que presento algo en público y que la gente se pone a aplaudir nada más ver la primera imagen. Fue muy especial. La percepción es que ha gustado", señaló el arquitecto José Ramón Puerto, del estudio cangués Puerto y Sánchez que diseñó la obra por encargo del consistorio.

La actuación cuenta ya con una financiación de 150.000 euros del Principado (solo el edificio está presupuestado en 100.000 euros), con cargo a los fondos europeos, y el consistorio está a la espera de un estudio de las nieblas en el puerto de El Palo para decidir su ubicación exacta. "Nos queda saber las coordenadas concretas e iniciar la tramitación, pero esperamos que no haya problema al ser una propuesta tan singular. Consideramos que el proyecto es impresionante y tenemos alguna iniciativa más vinculada que daremos a conocer en su momento. Esto es solo el principio", señaló, satisfecha, la Alcaldesa de Allande, Mariví López.

La estación cuenta con un patio circular central donde se va a realizar la observación, pero también dispone de un espacio previo concebido para la realización de charlas para grupos de unas quince personas. Para que sea autosuficiente será necesario dotarlo con placas solares, un aljibe para la recogida de agua de lluvia de la cubierta y una fosa séptica para realizar el saneamiento del edificio. Cuenta con aseo y con un porche que servirá para que la gente se pueda proteger en condiciones de mal tiempo, especialmente los peregrinos que recorren el Camino Primitivo. Precisamente esta integración de ambos recursos gustó mucho en la presentación.

"Me parece un proyecto magnífico y no he visto en España un edificio de astroturismo como este tan singular, respetuoso con el entorno y bien integrado", aplaude el consultor de proyectos de astroturismo Aleix Roig. El experto catalán fue el encargado de abrir el Encuentro, organizado por Allande Stars, el proyecto de divulgación científica que dirige la astrofísica allandesa Lucía González y que se ha convertido en referente a nivel nacional. "Los mejores cielos de oscuros de Europa están en España y proyectos como el de Allande o el de Prades, en Tarragona, son singulares y puntas de lanza. El de Allande supone una oportunidad estratégica para el concejo y lo está convirtiendo en un referente nacional en la protección del cielo oscuro y la promoción del astroturismo", añadió Roig, quien hizo hincapié en el importante crecimiento que vive este sector turístico.

Roig considera que lo que ofrece Allande es una conjugación perfecta entre el astroturismo y el resto de valores culturales e históricos del concejo como el patrimonio en torno al oro "que tiene un vínculo con el universo". A juicio de Roig, uno de los "lujos" del proyecto de Allande es "el gran talento y capacidades comunicativas" de Lucía González. "Le auguro un futuro brillante al turismo astronómico de Allande", añadió Roig, que aconseja tener siempre "un plan b" para cuando la meteorología no acompaña. "Hace falta un recurso interior potente porque hay días de cielo variable en los que no es posible la observación, pero el turista quedará compensado si se le ofrece un buen espectáculo interior", expone.

Desde Allande Stars, Lucía González se mostró agradecida por la respuesta que abarrotó el Encuentro de Estrellas y muy satisfecha con la repercusión y alcance del proyecto. "Estamos encontrando una manera de poner Allande y todo su patrimonio en el mapa y, por su supuesto, su cielo, que cuenta con la certificación Starlight por su calidad. Eso es lo que queremos potenciar", señaló la astrofísica que, a principios de 2024, emprenderá en Allande con una empresa de divulgación científica.

González muestra también su satisfacción por el observatorio astronómico que muy pronto será una realidad. "Tiene un diseño único, pensado hasta el último detalle, y creemos que puede ser un icono para el astroturismo en Allande", zanjó la experta.

El II Encuentro de Turismo de estrellas en Allande contó con diferentes ponencias y se cerró con la primera Ruta del pincho astronómico en la que se volcaron nueve establecimientos del concejo. "Se están dejando la piel y es de agradecer", añade Lucía González.