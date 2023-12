El zootecnista colombiano Carlos Mario Wagner-Wagner (1977) se confiesa “impresionado” con la avifauna de Asturias y, especialmente, con la del entorno de la ría del Eo, a cuya orilla reside desde hace unos meses. Apasionado de las aves desde su infancia, logró crear de la nada un proyecto de aviturismo que se convirtió en una oportunidad de negocio para la zona rural a las afueras de Cali donde se crio y que hoy está reconocido como uno de los mejores destinos en turismo ornitológico del mundo. Wagner-Wagner, impulsor y director de la Colombia Birdfair, ve paralelismos entre su tierra natal y la comarca del Eo, para la que el turismo ornitológico, sostiene, también puede ser una oportunidad de futuro. En 2021 llegó a Asturias para estudiar un máster en Turismo junto a su mujer y, desde agosto, reside en Vegadeo, desde donde gestiona a distancia sus proyectos en Colombia y su propia empresa de turismo de naturaleza.

-Cuente su historia.

-Observo aves desde que tengo uso de razón. Siempre han estado presentes en mi vida porque tuve la suerte de nacer en una zona rural a las afueras de Cali, una zona muy linda de bosques andinos. Me viene como en los genes y cada vez que salgo al bosque a ver aves siento que es mi lugar, mi propósito. Me gustaba salir a observar aves, pero un día llegó a mis manos un artículo científico que analizaba la situación de las aves en un lugar que prácticamente era el patio de mi casa. La primera sensación fue de impresión por haber nacido en uno de los lugares más importantes del mundo para observar aves y, la segunda, fue de rabia porque hablaban de una extinción de un treinta por ciento de las aves a consecuencia de la actividad humana. Así que eché la culpa a mis vecinos y decidí que debía estudiarlas todas antes de que desaparecieran.

-Y en ese camino logró implicar a más gente y conseguir que Bird Life considerara su comarca natal como un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA).

-Lo logramos a finales de 2004 y eso motivó a los vecinos y empezaron a sentir el orgullo de vivir en un área importante a nivel mundial para las aves. Resulta que Colombia es el país con más aves del mundo, pero los colombianos no lo sabíamos. El problema es que los AICA no tienen estatus de conservación legal, así que si queríamos que se conservase el lugar debíamos buscar actividades económicas compatibles con la conservación como la agricultura ecológica o la ganadería sostenible. Fui ahí donde empezamos a pensar que aquello que yo hacía de observar aves podía tener interés y que un turismo bien planificado podía ser interesante para la región porque es una forma de generar ingresos económicos adicionales para la población. Es un tipo de turismo de grupos pequeños y que tiene demanda entre personas de un poder adquisitivo mayor y, a la vez, es una buena herramienta para hacer educación ambiental. Empezamos en el año 2000 con Colombia en guerra, con lo que era ambicioso hablar de turismo.

-¿Qué es Mapalina?

-Mapalina significa neblina, hace referencia a nuestros bosques de niebla y es el proyecto impulsado por la Asociación Río Cali para promover el turismo ornitológico o aviturismo, como preferimos nosotros. Fue la primera iniciativa de aviturismo en Colombia. Al principio nos decían que estábamos locos, que quien iba a venir a observar aves, pero fuimos muy tercos. Trabajamos mucho con la comunidad porque estábamos convencidos en que toda la operación debía ser local, el transporte, el alojamiento, la alimentación…

-¿Y qué pasó?

-Que volvimos pajareros a los caleños. Surgió algo muy chévere y es que lo de observar aves empezó a ser un vicio para todos. La gente del común está ávida de contacto con la naturaleza y empezamos a crear conciencia y cultura pajarera. Fue entonces cuando el científico Tim Appleton, al que admiro, me dijo que teníamos que tener una feria de aves. En 2015 creamos la primera versión de la Colombia Birdfair, que va a cumplir su primera década. Al principio acudían expertos a las charlas o a las salidas de observación, hoy va gente de todo tipo. Nuestra teoría es que si hay más pajareros habrá una sociedad civil más crítica ante los problemas ambientales, gente que va a exigir a los responsables políticos medidas más duras. No es aceptable que digas que eres conservacionista y muevas el coche para ir al supermercado que tienes a 300 metros.

-¿Cuál es el panorama actual?

-Nuestro objetivo era lograr una alternativa económica para la comunidad local y hoy hay más de veinte emprendimientos en torno al turismo de aves solo en las afueras de Cali y muchas fincas se han convertido en reservas de aves. Además estamos reconocidos como uno de los mejores destinos de turismo ornitológico del mundo.

-Ahora que conoce Asturias ¿ve extrapolable el modelo desarrollado en Cali?

-Totalmente replicable. Veo muy positivo crear aquí una economía adicional enfocada al turismo ornitológico. Cuando llegué y empecé a pajarear vi cosas increíbles. El ambiente, la comida… y el hecho de que Asturias está en uno de los lugares más importantes de paso migratorio y esos pasos se producen en temporada baja, así que es ideal para la desestacionalización. Una cosa increíble para pajarear que tiene esta tierra es que por la mañana puedes hacerlo en la costa y por la tarde en la montaña. En muy pocos lugares del mundo se puede hacer y si le sumas el paisaje, la gastronomía… pues puede ser una experiencia increíble para el turista. La gente del común está ávida de contacto con la naturaleza y las aves son el mejor vehículo. Yo digo que la observación de aves es como el yoga del turismo de naturaleza y tiene beneficios para la salud, cuando salgo a ver aves estoy en el aquí y ahora. Pajarear ayuda a combatir el estrés y sueño con que algún día los médicos lo receten para la salud mental.

-En la ría del Eo hubo intentos de apostar por el turismo ornitológico. Por ejemplo, se instalaron varios observatorios ¿Qué cree que falta para que cale?

-Persistencia y continuidad. Esto no es colocar un observatorio, es un proyecto que tiene muchas aristas y todas se complementan. Es necesario crear sentido de pertenencia y no pensar en el turista inglés o madrileño, sino en el local y que esto se convierta en una estrategia medioambiental de amor al territorio. El aviturismo es una oportunidad para las zonas rurales de la denominada España vaciada. La ría del Eo, desde mi experiencia en Colombia y viajando por el mundo, tiene muchas posibilidades en el aviturismo. No solo por las aves, sino por su paisaje increíble y la riqueza del entorno, su arquitectura, su historia… Hay lugares en los que podrás ver más aves, pero aquí la experiencia puede ser diferente.

-Hay cierta polémica en la zona con la construcción de un nuevo dique en el muelle de Figueras. ¿En qué medida afecta la urbanización de los entornos a la avifauna?

-No conozco el proyecto y no soy experto en impacto ambiental así que no puedo comentar este caso. Desde la era industrial hemos estado afectando a las aves, queramos o no, estamos causando un impacto positivo y negtativo en nuestro entorno y lo vamos a seguir haciendo, pero tenemos que compensar nuestra huella. Estamos en la década de la restauración ecológica, así que debemos intentar que nuestro impacto sea menor.