El Ayuntamiento de Vegadeo ha recibido el respaldo de los tribunales a su decisión de rechazar el plan especial del parque eólico de La Espina, el primero que se tramita para el concejo, por considerar que la iniciativa es "incompatible con los intereses públicos" que debe defender el Ayuntamiento. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por La Espina Energy, S. L. U. contra el acuerdo dictado por el pleno, aunque contra el fallo cabe recurso.

En la sentencia, se argumenta que “no se constata ningún indicio de arbitrariedad en la actuación administrativa impugnada ni un mal uso de las potestades discrecionales por parte de la Administración, sino que estamos ante una decisión motivada y fundamentada en diversos informes”.

El alcalde, César Álvarez “Mourelle”, asegura que “la sentencia acoge los argumentos del Ayuntamiento de Vegadeo y considera correcta y ajustada a Derecho su actuación”. Añade el regidor que tal y como defendía el Ayuntamiento, “los municipios tienen la potestad discrecional de permitir o no qué se instala en cada concejo”, por ello, considera que “es una sentencia muy importante en defensa de los intereses municipales y de los vecinos”.

En la sentencia se valora “el esfuerzo de motivación” de la denegación del plan especial del parque eólico poniendo como ejemplo la propia intervención del alcalde veigueño en la que no se mostraba en contra de los parques eólicos, pero argumentaba que “que no se pueden instalar en cualquier sitio y que existen espacios que se deben proteger y deben estar por encima de los intereses económicos”. Discurso en el que añadía, tal y como refleja el fallo de TSJA, que “el Ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses generales y no se tiene en cuenta que afecta espacios especialmente protegidos y ni siquiera se respetan las distancias recomendadas para evitar molestias a los vecinos”.

Para el Ayuntamiento esta sentencia ampara el derecho de la Administración local a decidir sobre lo que se instala en su territorio y abre la vía de la negociación. Porque, el gobierno local se muestra a favor de las energías renovables, pero contrarios a que la comarca se convierta en un “macro parque”. De hecho, la ubicación de los aerogeneradores de este parque estaba pensada para un monte que vertebra el concejo y daría continuidad a otros parques eólicos existentes. Sin embargo, no se oponen a buscar otras ubicaciones que puedan “aportar beneficios para los vecinos y no supongan impacto paisajístico”.