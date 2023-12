Cruce de insultos en un bronco debate sobre la reordenación del puerto de Figueras

El club náutico de Figueras y la recién creada asociación BioEo escenificaron este sábado su frontal distanciamiento en un encuentro organizado por el primer colectivo para sondear la opinión social sobre el proyecto de reordenación del puerto de Figueras.

Ambos colectivos (uno a favor y otro en contra de la futura obra que proyecta el Principado en el muelle) se llamaron mentirosos y en un tenso encuentro mostraron su poca sintonía y sus opiniones polarizadas.

Fue el presidente del club náutico, José María Alonso, quien tomó la palabra al inicio de una sesión celebrada en el salón de actos de la Casa de Cultura y en la que participaron unas treinta personas. Alonso recordó que este proyecto "no es nuevo", de él se habla desde hace varios años. También indicó que nace de las demandas del club, cuyo propósito siempre es velar por el interés general "y por los vecinos de As Figueiras". "Queremos lo mejor para el pueblo; esta es una obra moderna, vanguardista, que se adapta a las normas, cuyo estudio de impacto ambiental se puede consultar y que se necesita", opinó. El dirigente del club señaló que la parte flotante hoy por hoy operativa ya no es válida porque cada año sufre con las mareas: se rompe la protección flotante y también se dañan las embarcaciones. Alonso indicó que esta situación no es aceptable ni para el Principado ni para los particulares, y dijo que, "pese a los que quieren manipular a la opinión pública", con la obra se gana "lámina de agua". Es decir, "la superficie desocupada es mayor a la ocupada por la nueva escollera".

"Como todos los pueblos, Figueras está tocado" y por ello el club náutico cree que con 50 o 60 puntos de amarre más (los que se sumarán gracias a la obra), "se generará más movimiento y un punto de inflexión", indicó, amén de que es "necesario". Sus argumentos fueron atacados por miembros del colectivo BioEo, entre los que estaba su presidente, Gonzalo Moure, quien abandonó la sala al sentirse atacado y menospreciado. Otros miembros del colectivo mostraron su disconformidad con lo planteado por el club náutico: creen que habrá daño ambiental a la ría del Eo, que se creará un muro con impacto visual y que la reordenación del muelle puede hacerse de otra forma. Incluso una de las participantes, de Ribadeo, comento: "No queríais ría de Ribadeo y ahora que tenéis ría del Eo, qué poco la cuidáis". Los asistentes contrarios a la obra también se quejaron de la presunta privatización del muelle, cuyo paso será privilegio de los que tengan embarcación.

Con todo, el club náutico llamó a la "unidad". "Pido a la gente de Figueras que se mantenga unida", dijo José María Alonso, quien puntualizó que solo se sentarán a hablar con la asociación BioEo si acepta el proyecto tal y como está diseñado y si pide perdón a los miembros del club náutico y al pueblo de Figueras "por la manipulación" y también por alentar la confrontación.

El proyecto para reordenar el muelle, cuya parte más importante es la construcción de un dique exterior de protección, fue aceptado por la asociación de vecinos de As Figueiras, que convocó una reunión para debatir sobre este asunto en vista de la polémica.