«¿Nos lanzamos?». Fue la pregunta que hizo la madrileña Natacha García a su marido, Gonzalo Muñoz, cuando les surgió la posibilidad de reabrir un bar en San Martín de Oscos. El Monjardín cerró hace 18 años, según sus cuentas, y volvió a abrir sus puertas estos días navideños, generando gran expectación en la capital de un concejo con 402 habitantes. La historia de Natacha y Gonzalo es una historia de amor por Asturias. Ambos son militares y, por ello, se ven afectados por un destino económico que no desean: con 45 años pasan a tener una pensión compensatoria por disponibilidad. «Digamos que estábamos buscando un cambio y que llegó», relata la mujer. Ambos tienen 40 años y la posibilidad de abrir un bar en el corazón de la Asturias más rural surgió gracias a una decisión de los padres de ella.

Ángel García y Marisol Pau son madrileños. Grandes apasionados de Asturias, pasaron su luna de miel en el Principado. Recorrieron la región de un ala a otra, conociendo paisaje y gente. «Se enamoraron de esta tierra», dice su hija. Tanto es así, que no dejaron de visitarla ningún año. Cuenta Natacha que ella lo hizo por primera vez con tres meses, tal era el deseo de sus padres de pasar una parte del año en Asturias. Al final, con el padre jubilado y la madre trabajando, pero ya a punto del retiro, decidieron comprar una vivienda en esta región. Buscaron y encontraron. En la capital de San Martín de Oscos viven 117 vecinos. Era el lugar ideal: bucólico, verde y tranquilo, como siempre soñaron. La hija, Natacha, no lo dudó y se mudó con sus madres y marido. Como la pareja joven está en excedencia, desde que se compró la casa en junio ayudaron en las labores de limpieza. En San Martín de Oscos pronto empezaron los comentarios y las ilusiones. Esta casa antaño había sido bar, precisamente el bajo está acondicionado como restaurante. Natacha y Gonzalo se lanzaron a la aventura y mientras se hace este reportaje tienen que posponer la atención a la periodista porque no deja de entrar gente. Su objetivo es poner a funcionar la parrilla, atender la barra y dar todas las comidas posibles. «Estamos muy ilusionados», dice la madrileña. «En Asturias hemos encontrado la paz», añade.

Ademas, confiesa que se ha habituado de buen grado a esta vida «más pausada y fácil» y que no echa de menos Madrid. Las malas comunicaciones, por cuya mejora luchan los vecinos, no le importan tanto. «Vengo de una ciudad donde todo es estrés; tardo en llegar a mi puesto de trabajo una hora en coche, donde hay atascos y prisas... esto me parece lo mejor», sostiene.

Entre tanto, en el pueblo la reapertura del bar, que se suma a otro local similar y a un bar tienda, parece haber levantado los ánimos. El Alcalde de San Martín de Oscos, Pedro Álvarez, confiesa que estos días «se ve más movimiento y más coches». «Un bar es importantísimo, es como un centro social; sin bar, no hay pueblo», opina. El regidor cuenta que antiguos gestores de este establecimiento se mudaron a otro local hostelero del pueblo hace ya muchos años. La casa con el Bar Monjardín, detalla Álvarez, estuvo en venta mucho tiempo, pero la propiedad pedía una cantidad muy elevada. Bajaron el precio, dice el Alcalde, y se dio la oportunidad.

Ahora Natacha García cuenta con una sonrisa que a ella y a su familia les gusta hablar con la gente, razón por la que en pocos meses «hemos hecho amigos y nos han hecho sentir muy a gusto». Solo espera que la afluencia de clientes no decaiga una vez pasada la novedad: «Nosotros pondremos todo de nuestra parte», dice la nueva pobladora.