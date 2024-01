Mantenerse activa es la única receta que conoce Olimpia Diez Fernández para llegar a cumplir cien años y hacerlo con calidad y llena de vitalidad. Es vecina de Villatresmil, en Tineo, desde los 17 años, pero su pueblo natal es Peñafolgueros, a pocos kilómetros, allí nació el día de Navidad de 1923 y un siglo después pudo celebrar la efeméride rodeada de familiares en una comida con baile posterior.

Su vida no fue fácil, pero reconoce que está teniendo una buena vejez y que ahora “vivo como una reina”. Con ella reside desde hace unos años su hijo menor Valentín Fernández, que es el encargado de llevarle el café a la cama para comenzar el día, “es el que más me presta”, confiesa. Lo tiene que acompañar de una pastilla para la tensión “que tomo por prevención”, porque presume de haber tenido siempre una salud de hierro. De hecho, carecía de historial médico hasta que hace unos ocho años se rompió la cadera y tuvo que pasar por quirófano. Aun así, fue una paciente ejemplar, en pocos días estaba caminando de nuevo y no necesitó acudir a rehabilitación: “Yo misma, caminando, hice la rehabilitación que necesitaba”. Porque ella tiene claro que para llevar bien la vejez “hay que ser una persona activa y no un muermo, si te pasas el día sentada, ahí te quedas”.

Cuando el tiempo lo permite, le gusta dar paseos tras dormir la siesta, ya que por las mañanas se hace cargo de elaborar la comida. Piensa la noche anterior el menú y al día siguiente lo prepara para ella y su hijo. Además, sigue haciendo algunas de las labores típicas del campo. Ahora que es tiempo de matanzas y ella es una de las personas con las que muchos de sus vecinos aún cuentan para ayudar. “Aún puedo escoger carne y sobre todo lo que hago es atar el embutido, tengo unas manos ágiles”, explica.

“Nunca tuve pereza para hacer ningún trabajo y siempre me reconocieron que tuve mucho arte y maña”, cuenta. Se crio en una casa de labranza y cuando se casó se fue a otra. Lo hizo con tan solo 17 años y bromea asegurando “es que pensé que se acababan los hombres”. Al poco tiempo de contraer matrimonio se quedó embarazada y en ese mismo momento llamaron a filas a su marido, estaban en plena segunda Guerra Mundial. Ella se quedó en la casa familiar donde aparte de con los suegros también tuvo que convivir con algunos de sus cuñados y una tía.

En su nuevo hogar asumió el cuidado de las vacas. Rememora que en esa época “había mucha miseria” y que cuando ella se hizo cargo de las vacas, comenzó a haber leche y obtener las natas para venderlas. Su marido fue cartero, así que pasaba mucho tiempo fuera de casa. “A las mujeres de los pueblos nos tocó trabajar mucho, hacíamos lo de casa y lo de afuera, cuando tuve los niños ellos se quedaban con la abuela y yo seguía trabajando y volvía para darles el pecho”, cuenta. Un trabajo muy desagradecido, que ni siquiera constaba oficialmente porque Olimpia Diez no comenzó a cotizar en la Seguridad Social hasta diez años antes de llegar a la edad de jubilación, para poder tener derecho a recibir una pensión, y eso lo consiguió gracias a uno de sus hermanos, su mellizo, y a su hijo.

Con alegría recuerda ese momento en el que recibió su primera pensión, para ella fue una liberación, fue conseguir la independencia. A pesar de los años, no olvida la cuantía del primer cobro y la recita sin dudar: 39.850 pesetas. “Para mí supuso una riqueza, era tener mi propio dinero para poder comprar cosas para mí, para mis hijos y nietos e incluso para comprar lo que quería para comer”, relata. Sin olvidarse de ahorrar para, como le gusta decir, “tener los riñones siempre cubiertos”.

Ahora disfruta de haber llegado al siglo de vida “con la suerte de no depender de nadie”, pero rodeada de su familia compuesta por dos hijos, cuatro nietos y cuatro bisnietos. “Los 100 pesan mucho, pero gracias a Dios sé que los cumplo”, concluye.