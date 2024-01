Diciembre de 2023 era la fecha elegida por el allandés Fernando Rodríguez para cerrar su librería de Pola de Allande, la única del concejo. Cumplió los 65 años en agosto y buscó una fecha emblemática como el día de Nochebuena para que fuera su último día laborable después de 51 años trabajando, primero en hostelería y luego en su librería. Sin embargo, la esperanza de poder traspasar el negocio y de ver que sus 24 años de trabajo en él, junto a su mujer, tendrían continuidad, le ha hecho mantener las puertas abiertas un mes más y no será hasta finales de enero cuando las cierre.

Para él es un negocio “imprescindible” en el concejo y de ahí su empeño por encontrar a alguien que le dé continuidad. Eso le llevó a darle mucha publicidad durante estos meses y hasta el artista Rodrigo Cuevas compartió en sus redes sociales el anuncio de cierre por jubilación de la librería San Andrés llegando a contar con más de 170.000 visualizaciones. Recibió hasta un centenar de llamadas de personas de toda España, sobre todo de Andalucía, que buscaban una oportunidad para vivir en el Norte, pero ninguna pudo materializarse por el problema de la falta de oferta de vivienda en alquiler que hay en el municipio.

No obstante, sus esfuerzos se centraron en que alguien de la comarca se hiciera con la librería y aunque hubo dos posibilidades bastante realistas, por las que decidió retrasar el cierre hasta enero, cree que finalmente no se concretarán y “tendremos que cerrar definitivamente, algo que para nosotros es muy triste, porque es una pena ver como desaparece un comercio por el que te molestaste mucho para sacarlo adelante”, lamenta el librero, que no pierde la esperanza y quiere confiar en que la magia de los Reyes Magos le traiga a quien pueda continuar con la librería San Andrés en funcionamiento.

Prensa, libros, papelería, juguetes y chucherías son algunas de las cosas que se pueden encontrar en el establecimiento, en el que también se da servicio de fotocopias y Fernando realiza otro tipo de gestiones como fichar el paro, ayudar con escritos o con problemas en los teléfonos móviles. “Siempre hicimos cosas que no corresponden con lo que es una librería, pero la gente es muy agradecida y aquí nunca decimos que no, es algo que no va conmigo”, asegura Rodríguez.

De hecho, se muestra muy agradecido con sus vecinos, por ser unos clientes fieles a pesar de la irrupción de internet. “Desde que abrimos la gente respondió muy bien, nos compraban los libros de texto y el material escolar, también eran fieles en la campaña de Navidad e incluso ahora la gente sigue comprando aquí todo, en Pola hay interés por mantener el comercio local”, recalca el librero, que afirma que, a pesar de estar en un pueblo, las novedades literarias las tiene en el escaparate a la vez que cualquier superficie de una gran ciudad.

Tras 24 años trabajando todos los días del año en su librería, Fernando Rodríguez no tiene miedo a aburrirse al llegar la jubilación, al contrario, espera poder dedicarse a todo aquello que no pudo por falta de tiempo durante su larga vida laboral. Entre otras cosas, en su lista está su afición a la fotografía.