Hace setenta y cinco años, a lo largo de 1949, se construyó una de las estructuras más singulares que se recuerdan en el valle del Navia: un particular teleférico entre El Espín (Coaña) y Pesoz, cuyo objetivo era trasladar de manera rápida y eficaz los materiales necesarios para la gran obra del embalse de Salime. Estuvo operativo entre 1950 y 1953 y, aunque fue concebido como una estructura efímera, algunas de sus piezas se conservan y constituyen un patrimonio muy singular que hoy languidece. La historiadora del arte grandalesa Ángela Ferreira documentó, junto al arquitecto Valentín Arrieta, esta estructura que se convirtió en su época en el medio de transporte de materiales industriales más importante de Europa y hoy reivindica su valor en todos los foros posibles.

"La estación de Las Cruces (Coaña) es la única que está incluida en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), cosa que no entiendo porque si son piezas de interés deberían estar protegidas en todos los concejos. Este de Las Cruces está bastante bien cuidado, pero el de Doiras (Boal) es muy similar y está en una situación terrible. Esto en el País Vasco o Cataluña, sitios punteros a nivel industrial, se estaría explotando cultural y turísticamente y ya no me imagino en Alemania, con proyectos de reconversión industrial brutales. Allí igual estaba hasta funcionando", señala esta guía de turismo y experta en gestión y uso turístico del patrimonio Industrial y Minero. Tanto Ferreira como su compañero firmante del trabajo "El clínker que voló: el teleférico de Salime, un hito en la industrialización española" concluyen su estudio reclamando "intervenciones que permitan frenar el deterioro y mejorar la conservación de uno de los elementos de patrimonio industrial más interesantes que tenemos en Asturias".

Lamenta Ferreira que no prosperase por su inviabilidad económica el plan que en su día tuvo el Ayuntamiento de Coaña para recuperar el tramo entre El Espín y el castro de Coaña y que podría haber servido de estímulo para una comarca que lucha por atraer turistas mientras pierde población año a año. Con todo, no se rinde y confía en que al menos se valoren y protejan mejor los restos que aún quedan y que son básicamente los apoyos de hormigón armado de los castilletes de madera del teleférico, así como sus partes metálicas.

Para entender la razón de por qué se construyó esta obra hay que remontarse a la década de los cuarenta del pasado siglo, cuando se decide construir en el río Navia el embalse más grande de España y el segundo más grande de Europa de la época. La obra, levantada entre los concejos de Pesoz y Allande, fue calificada por el gobierno dictatorial de Franco como una "absoluta necesidad nacional", ya que se necesitaba aumentar la capacidad de producción eléctrica para dar suministro al crecimiento industrial del país. Las obras empiezan en 1945, pero el complejo transporte de materiales hasta Grandas de Salime ralentizaba los trabajos. En ese contexto, se plantea la construcción de un teleférico que cargase los materiales recién llegados a la ría de Navia.

Saltos del Navia, promotora del embalse, contrata a la firma italiana Ceretti&Tanfani para la redacción del proyecto y se encarga a la cántabra Nueva Montaña Quijano la construcción y montaje. "Según el proyecto original, el teleférico tricable contaba con una capacidad de transporte de 35 toneladas/hora, recorriendo la distancia entre El Espín y el salto (36,6 kilómetros) mediante 570 vagonetas con capacidad para suministrar 400 kilos/vagoneta a una velocidad de 3 m/s", señala el trabajo de Arrieta y Ferreira. Cuando las vagonetas llegaban vacías a la estación de El Espín se cargaban y se empujaban rumbo a Pesoz, donde se construyeron tres grandes silos, que aún se mantienen en pie y donde se almacenaba el material de obra.

"En la construcción de todo el teleférico se utilizaron 5.595 metros cúbicos de hormigón, 2.386 metros cuadrados de madera y 886 toneladas de material metálico. La madera fue obtenida de los árboles de la zona", según se recoge en el citado trabajo. Recogen también la opinión del ingeniero industrial José Alberto Lage quien dijo que sin el teleférico las obras del embalse "se hubieran demorado diez años más". Sin embargo, el teleférico no siempre funcionó correctamente y se registraban problemas como la rotura "sistemática" de los cables del aparato. Además, añade el estudio, su vida útil "estuvo, desde el inicio de su puesta en marcha, condicionada por la construcción de la presa de Salime". De ahí que se usaran materiales perecederos y de bajo coste y que, nada más terminar la fábrica del muro de contención de la presa, el teleférico dejara de funcionar y, poco después, fuera desmantelado, borrando casi por completo la huella de una obra tremendamente singular.