Eduardo Artime (Luanco, 1973) asume la presidencia de la asociación de Amigos de la Ría de Navia, organizadora del histórico (tiene 65 años) Descenso a nado a en la misma ría, tras la muerte del que se consideró el alma del colectivo, Juan Villamil, «Moreno». Propietario de una imprenta digital en Navia y especialista en Marketing y Dirección Comercial de Ciencias Empresariales, Artime anuncia continuismo, si bien espera lograr más recursos económicos y recuperar las competiciones europeas a nado para Navia.

–¿Qué le motivó a presentarse a la presidencia?

–Llevo toda la vida ligado a la asociación, trabajando con Juan Villamil, «Moreno», y el resto de voluntarios para sacar adelante el Descenso. Y ya en los últimos años fui vicepresidente. La mitad de mi familia es de Navia, que es donde siempre he hecho mi vida, a pesar de que las circunstancias laborales y personales me han ubicado en el centro de Asturias. Además, todas mis amistades siempre han estado ligadas entorno al Descenso.

–Recoge el testigo de Juan Villamil, «Moreno», ¿cómo valora el trabajo del ya expresidente?

–«Moreno» nos dejó tras solo dos años en el cargo, pero todo aquel que conozca el Descenso a Nado de la Ría de Navia sabe que independientemente de su cargo, él era el alma de la asociación y de la prueba. Siempre fue la persona a cargo, por detrás de los diferentes presidentes que hubo a lo largo de los últimos 60 años…

–Cuéntenos qué legado deja «Moreno».

–La mayoría de la gente que le trató seguramente destacaría su gran capacidad analítica y su empeño en ‘profesionalizar’ una organización que, a pesar de ser muy amplia y compleja, se apoya fundamentalmente en voluntarios. Pero, en mi opinión, tanto mérito o más tenía su facilidad a la hora de engranar los casi siempre diferentes talantes de los colaboradores, que no dejan de ser personas muy dispares, con aptitudes diferentes y posibilidades muy distintas de emplear su tiempo en la labores que desarrollaban.

–¿Qué planes tiene para esta nueva etapa de la asociación?

–El Descenso es una de las pruebas de aguas abiertas más importante de España, si no la más, y tiene una enorme repercusión fuera de nuestras fronteras. Y ese trabajo ya está ahí, solo queda consolidarlo. Por otra parte, una de las características diferenciadoras del Descenso es su dualidad, es deportivo y es festivo. Ese equilibrio es muy difícil de mantener y debemos desarrollarlo, siempre teniendo claro que lo que nosotros organizamos es una prueba deportiva, de una disciplina olímpica.

–Fue vicepresidente del colectivo durante la última etapa de Juan Villamil. ¿Cuáles son las necesidades actuales?

–Es el primer año sin «Moreno» y, a pesar de que el equipo es el mismo, creo que debemos consolidad lo logrado hasta ahora y para ello es clave el papel de los voluntarios y socios. Siempre se necesita gente nueva que implique un relevo generacional y que aporte nuevas ideas ante las diferentes situaciones. Además de los recursos humanos, el coste de la vida sube y cada vez cuesta más dinero organizar el Descenso. Lograr más recursos económicos es clave en este escenario.

–Háblenos de sus retos a largo plazo como presidente.

–La vuelta de las competiciones europeas a Navia es clave para el reconocimiento de la prueba a nivel internacional. Para ello necesitamos más apoyo y mayores recursos por parte de instituciones y patrocinadores. Sobre todo, necesitamos el apoyo de la federación española de natación. Hay que darse cuenta que tenemos que competir con grandes sedes, como Barcelona o Málaga.

–¿Con qué equipo cuenta para trabajar en esta nueva etapa?

–Todo el equipo que trabajaba junto con Juan Villamil sigue al pie del cañón. Hablando con ellos se da uno cuenta de la profunda implicación del pueblo en el Descenso. Hay una idea siempre flotando en el ambiente que dice que hay muy pocas familias en Navia en las que no haya alguien involucrado con la Asociación.

–¿Qué planes tiene para este verano, habrá cambios en la prueba o continuismo?

–Claro continuismo. Es el mismo equipo trabajando con las mismas metas. Aunque cueste un poco tirar de las riendas hacia atrás, creo que toca consolidar lo logrado antes de pensar en innovaciones, que por otro lado son necesarias, y en un futuro próximo tocará abordar.

–¿Tienen suficiente apoyo institucional?

–El apoyo del Ayuntamiento de Navia es esencial para nosotros; no me imagino un Descenso sin el soporte municipal y, en este sentido, no hay ninguna queja, todo lo contrario. Tenemos muy buena relación y aunque siempre se puede pedir más. Notamos que se valora el trabajo que hacemos y el retorno que tiene para el concejo, y los recursos que el Ayuntamiento emplea en nuestra organización son considerables. En cuanto al Principado, la Dirección General de Deporte también nos apoya y además del apoyo económico siempre ha tenido una especial sensibilidad para con nuestros retos. La única espinita que tenemos clavada es la falta de interés desde el ámbito de la Viceconsejería de Turismo. Creo que es una lástima que un evento como el nuestro, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, no tenga mas apoyo desde ese ámbito del gobierno regional.

–Siempre se habló de que el Descenso tiene menos apoyo por celebrarse en el Occidente. ¿Qué opinión le merece?

–Esencialmente estoy de acuerdo. El Occidente no tiene la importancia y repercusión de otras zonas de Asturias. Por mi trabajo me muevo a diario por todo el territorio regional y esa percepción para mí es clara.

–¿Qué opina de la aportación de Navia, en general, al Descenso?

–La masa social de la asociación es de alrededor de 750 socios, que es un porcentaje significativo para la pequeña población de Navia y, además, quien no es socio, colabora. La asociación de comerciantes también nos apoya y ese apoyo del pequeño comercio y de la hostelería nos anima a seguir trabajando. Y Navia goza de un muy importante sector industrial, con Ence, Reny-Picot y Astilleros Armón a la cabeza, y su apoyo está detrás siempre para cualquier iniciativa que promovamos. Agradecemos a todos su implicación.

–Piense en la prueba y el programa de ocio asociado al Descenso después de su presidencia. ¿Cómo se lo imagina?

–Me gustaría ver una competición consolidada en lo deportivo e integrada plenamente en calendarios internacionales de la especialidad. Por otra parte, hay que potenciar también el aspecto festivo para incrementar ese sentimiento de que los competidores de un deporte tan minoritario como es la natación en aguas abiertas se sientan como futbolistas de élite cuando visitan nuestra población.