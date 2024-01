Un vecino de Tineo ha conseguido que los tribunales obliguen a una abogada a devolverle el dinero cobrado con antelación para un trabajo que finalmente no realizó. El demandante llevó primero su caso ante el colegio de abogados de Oviedo, al que pertenece la profesional, y este decidió imponerle una sanción de quince días de suspensión para el ejercicio de la profesión al reconocer los hechos como “una infracción grave”. Con ese respaldo, el tinetense decidió denunciar con el objetivo de recuperar el dinero.

La sentencia, que ya es firme, condena a la abogada a devolver al demandante los 800 euros que había cobrado por sus honorarios, así como los intereses devengados y, asimismo, incluye una indemnización de 3.000 euros, más los intereses desde la interposición de la demanda el 29 de julio de 2021, para resarcir al cliente del “daño derivado de la pérdida de oportunidad”.

“Estoy satisfecho con la sentencia, pero al final lo que recibes no compensa lo ocurrido, porque conlleva muchos calentones de cabeza, revisar documentación y cuando contratas a un abogado lo que buscas es que te ayude a resolver un problema y, en este caso, no solo no lo hizo, sino que me generó otro”, expone el denunciante, Luis P. G., quien prefiere mantener sus apellidos en el anonimato.

Los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando contrató a una abogada para que le asesorase e impulsase un procedimiento de indulto. Le pidió 800 euros y una vez abonados comenzó a recibir largas. “Siempre me decía que tenía el escrito preparado y que lo enviaría la semana siguiente, pero cuando sospeché fue cuando me pidió 150 euros para pagar a la procuradora, algo que hace directamente el cliente, me puse en contacto con la procuradora y me confirmó que no la conocía de nada”, expone el denunciante, que ve claramente como la intención de la abogada fue la de estafarle. Por ello, y a la vista de la sentencia, no descarta llevar el caso también a la vía penal.