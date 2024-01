Cudillero acaba de dar luz verde a un presupuesto municipal de 5.705.627,39 euros para este 2024, una cifra ligeramente superior a la del ejercicio anterior, con un montante de 5.317.469,87 euros. Las nuevas cuentas permitirán afrontar obras de gran importancia para el concejo como la remodelación de los accesos a sus principales y más turísticos arenales. Si todo sale según lo previsto, el Silencio, San Pedro de la Ribera y la Concha de Artedo estrenarán este verano accesos e instalaciones.

Este plan de remodelación, dotado también con fondos europeos, cuenta con una partida de unos 200.000 euros. Explica el Alcalde, Carlos Valle, que el objetivo en el Silencio es "arreglar todo el acceso y ordenar el tráfico para que los muchos visitantes que recibe no entorpezcan la vida de los vecinos". En el caso de San Pedro, se va a realizar un acceso combinado para vehículos y peatones. "Ahora mismo existe cierto peligro y queremos definir bien la senda de los peatones", precisa el regidor. Por último, en la Concha de Artedo el objetivo es "el embellecimiento del entorno". Se va a actuar desde la zona que sales de la senda peatonal hasta la zona de los bares, dotando al espacio de una urbanización moderna", cuenta Valle, quien confía en que los trabajos puedan estar listos para la temporada estival.

El gobierno local ha reservado una "partida importante", de en torno a 290.000 euros, para la mejora de viales de la zona rural y también tienen prevista otra partida de unos 200.000 euros para aumentar y mejorar la zona deportiva al aire libre creada recientemente en el puerto de la localidad. En este punto están trabajando para crear una zona de piscinas naturales y confían en que este año esté ultimado el proyecto e, incluso, hay posibilidades de que se inicie la obra. El objetivo es que las piscinas puedan estar listas en el verano de 2025. Para este espacio deportivo también está previsto cubrir la pista de pádel y "si es posible, hacer otra más".

Hay una partida de 120.000 euros reservada para la rehabilitación de escuelas rurales que este año recaerá en el centro social de Albuerne, que se afrontará el próximo febrero. También reservan 58.000 euros para parques infantiles y el primero de la lista es el de Oviñana que será rehabilitado. Entre las obras previstas este año figura también la construcción de una pista multiusos en la localidad de Prámaro.

El PSOE, que gobierna en mayoría, aprobó en solitario las cuentas ya que el PP votó en contra. Para Valle este voto en contra está "injustificado", sin embargo, los populares reprochan la escasa cuantía que el concejo dedica al pago de la deuda municipal, que se cifra en 4.132.510,92 euros. "En 2024 prevén recaudar con la subida del IBI 270.000 euros, pero se emplearán menos de 240.000 euros a amortizar la deuda, más o menos la misma cantidad que el año pasado con un IBI más bajo. A este ritmo, serán más de veinte años los que tardaremos en liquidar la deuda", reprocha el PP, que lamenta que se reduzca la inversión municipal y que el principal gasto sea en personal, que se lleva "el 56% del presupuesto, mientras que en ayuntamientos similares a Cudillero debería ser en torno al 30%".

Sin embargo, el regidor defiende el trabajo realizado en los últimos años para sanear las cuentas municpales. Deja claro que el presupuesto no es político, sino técnico y "está escrupulosamente centrado en los ingresos de este año". En este sentido, defiende el trabajo realizado en la oficina de urbanismo para llevar más control sobre las obras y aumentar los ingresos y también la puesta al día de los contratos de los servicios municipales. Añade Valle que "Cudillero vive ahora un momento económico de más tranquilidad" y que, en los últimos cuatro años, la deuda "de nueve millones ha bajado sobre cinco millones y lo único que me preocupa es no poder afrontarla, por eso debe estar asumida en el presupuesto".