La Asociación de Comerciantes de Vegadeo (Ascove) busca al portador del boleto número 97.677, entregado por Joyería Cancio y agraciado con el popular "sueldo" del sorteo navideño. El agraciado recibirá un montante de 1.800 euros distribuidos en vales de compra de 150 euros al mes durante un año.

"Por lo que sabemos esa papeleta se entregó hacia Reyes, pero aún no tenemos ganador", señala el presidente de Ascove, Antonio Seijo, que constata la "expectación" que genera en el concejo este galardón. "Es lo más jugoso y al que lo recibe, le da una alegría", añade. Es el premio gordo del comercio, pero no el único que se entrega. No en vano, las papeletas que los comercios asociados entregaron a sus clientes desde el pasado octubre también dan opción de ganar uno de los catorce premios de 150 euros en vales de compra.

De estos catorce premios menores solo han aparecido tres, así que hay mucha gente con una papeleta ganadora en el bolsillo. Tienen hasta el próximo once de febrero para notificarlo a los responsables de Ascove y así poder canjear el dinero en compras.

Las papeletas ya aparecidas son el 25.665 que entregó Seijo Veiguela Obras y Servicios, la 46.562 de Deportes Suso y la 69.422 que repartió librería San Pedro. Quedan por aparecer los siguientes números: 91.887 (entregado por Foto Vídeo Antonio), 20.672 y 99.037(Tiendas Las BBB), 13.271 (también de Librería San Pedro), 71.562 (Óptica Arango), 16.930 ( Carnicería Méndez), 85.471 (Distribuciones Alejandro Murias), 4.713 (Joyería Cancio), 88.540 (Talleres Pablo), 22.308 (Pinturas "Chulo") y el 50.389 (Mesón Monjardín).

Cuenta Seijo que esta Navidad Ascove distribuyó un total de 100.000 papeletas de una campaña que "funciona muy bien" y que es muy esperada por sus clientes. El sorteo se realiza ante notario y están valorando recuperarlo como se hacía antes del covid, cuando era posible que el público lo siguiera de manera presencial.