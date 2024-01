La Cobertoria, el dolmen que busca su futuro: un gran tesoro arqueológico de Asturias, al descubierto

Dos profesores de universidad preocupados por el patrimonio general, un destino y un propósito. Algo así titularía el profesor universitario y recientemente nombrado Presidente de la Fundación Valdés-Salas y profesor universitario de Economía Cuantitativa, Isidro Sánchez, si tuviera que adelantar algo de una aventura que inició en 2014 y que hoy se materializa con el descubrimiento, datación e investigación profundo del dolmen de la Cobertoria, en Salas, un panteón funerario activo durante al menos cinco siglos: entre los 4000 y el 3500 a. C.

Fue aquel año cuando el catedrático emérito de Fundamentos del Análisis Económicos Joaquín Lorences e Isidro Sánchez se adentraron en el monte de Salas buscando aquel dolmen del que tanto habían oído hablar en los pueblos. Ambos son salenses y ambos, como vecinos de este concejo rico en patrimonio del Neolítico, conocían las historias vinculadas al dolmen y su ubicación: en una finca de una vecina del concejo, en un lugar diáfano por la ausencia de árboles.

"Siempre fue fácil llegar para los que somos de Salas; aterrizas aquí y ves un claro circular en medio del bosque, con matorral, pero sin árboles; esos están justo alrededor", cuenta. Aquella imagen fue el inicio de algo. Ambos profesores decidieron hacer algo, promover alguna acción que finalmente ayudara a preservar lo que ya se sabía que se encontraba allí: un dolmen o construcción megalítica funeraria, un lugar, en esencia y sin tecnicismos, venerado por nuestros antepasados.

"Es emocionante, ¿verdad?", sostiene Isidro Sánchez mientras mira los restos excavados gracias a la Fundación Valdés-Salas, el apoyo económico del Banco Sabadell y la ilusión del Ayuntamiento de Salas y de los vecinos de la zona, m uy agradecidos por los trabajos y la proyección del túmulo.

El arqueólogo Fernando Rodríguez del Cueto es quien tripula la investigación. Se hacen trabajos en campo desde 2016 y hoy en día se puede distinguir a la perfección cómo era el lugar. Ahora el reto es continuar y pasar a la siguiente fase,. Para ello "se necesita el apoyo de la administración regional", dice Rodríguez. Todo lo estudiado sobre el dolmen de La Cobertoria se llevará este año al papel. Con el resultado de las investigaciones y lo hecho en el seminario sobre el megalitismo que estos días se celebró en el apoyo de la Universidad de Oviedo y la asistencia de una veintena de arqueólogos de Asturias, Galicia y Andalucía, se tratará de arrojar más luz sobre este patrimonio. Queda por hacer, pero lo esencial ya está contrastado. Es por ello que ahora toca "ir más allá" y, por decirlo de alguna manera, "abrirlo al público".

El acceso es libre, pero no está señalizado. Para llegar al dolmen hace falta conocer el lugar. Por ello el arqueólogo titular de la excavación asegura que tras años de trabajos, en una segunda fase tocaría divulgarlo pero con criterio, es decir, de una forma que sea fácilmente interpretable para las personas que no son expertas. La Fundación Valdés-Salas, ya con Isidro Sánchez a la cabeza, piensa en instalar paneles explicativos. No se descartan aportar códigos QR "para que cada visitante profundice lo que desee", aporta Fernando Rodríguez, y también desde la Fundación Valdés-Salas se plantea acudir a la mejor tecnología con el ofrecer este paisaje prehistórico con realidad aumentada.

En el aire están los métodos de conservación. Precisamente ayer los profesionales que acudieron a la visita guiada por Fernando Rodríguez preguntaron sobre futuras actuaciones relacionadas con el mantenimiento. Urge conocer cómo se drenará el agua y también cómo se protegerá el monumento del vandalismo.

En los años cincuenta el dolmen de La Cobertoria ya sufrió daños. En las piedras es apreciable también una fecha inscrita, la de 1945. Los especialistas que acudieron a la cita discreparon sobre las opciones que se abren para conservarlo lo mejor posible: sin o con cubierta de un material que deje a la luz lo hallado, pero sin restar disfrute y emoción a la visita.

Fernando Rodríguez recuerda que lo investigado revela la importancia de este lugar para los antiguos pobladores. Fue durante cinco siglos "un sitio especial". Sufrió modificaciones con el paso del tiempo, pero la singularidad de la zona mantuvo. Por eso ahora es tan difícil decidir cómo se mostrará: la Fundación Valdés-Salas trata de evitar el descontento. "Todavía hoy podemos hablar de esa importancia, por eso estamos aquí interesados en lo que pasó y en este lugar", sostiene al respecto el presidente de la Fundación Valdés-Salas. La entidad, que siempre cuenta con el apoyo de la Universidad de Oviedo, tiene como compromiso acercar la cultura a la zona rural y más allá, conservar un patrimonio de todos que sin una apuesta pública o privada sostenida en el tiempo no sería posible ver ni disfrutar.

El arqueólogo director de la excavación asegura que este dolmen no es el único de interés en la zona. Hay seis en la Sierra de San Juan. La idea es que en un futuro todo lo conocido y relacionado se puede componer en una ruta y que los hallazgos e investigaciones reviertan en la sociedad en forma de conocimiento, pero también de riqueza. "Sí, hablamos de turismo porque este patrimonio interesa", apunta.