El Ayuntamiento de Vegadeo, con los votos a favor de PSOE e IU, decidió sumarse a la batalla judicial abierta por la Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica con el objetivo de frenar el parque eólico de Folgueiras. El proyecto, promovido por la sociedad Eólica del Principado, S. A., plantea instalar seis aerogeneradores entre los concejos de Taramundi y Vegadeo.

En concreto, la citada plataforma, lleva a los tribunales la resolución del Principado que otorga al eólico de Folgueiras la autorización administrativa previa. "Vamos a acompañar a la plataforma tal y como acordamos en un pleno extraordinario y urgente. No queremos el eólico de Folgueiras, primero porque los vecinos están en contra y no se cumple la distancia recomendada a viviendas, pues hay torres a menos de quinientos metros de las casas y después porque en la ladera donde se proyecta hay un manantial que abastece a numerosos pueblos y no queremos que resulte dañado", señala el Alcalde deVegadeo, César Álvarez.

Cabe recordar que Vegadeo ya acudió a los tribunales para frenar el primer eólico que se proyectó en el concejo, el de La Espina. A finales de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimó el recurso contencioso-administrativo que interpuso la promotora del parque contra el acuerdo dictado en el pleno que le ponía freno.