Cinco minutos de silencio rotos por un sonoro aplauso en recuerdo a Sheila Barrero fue el homenaje que le brindaron sus vecinos en el veinte aniversario de su asesinato. Como cada año, el 25 de enero, Degaña se reúne ante la Casa Consistorial para arropar a la familia de Sheila Barrero y seguir reclamando justicia para un crimen que prescribe sin que se haya esclarecido. El único hilo de esperanza al que pueden aferrarse los allegados de la víctima es que la prescripción excluye una parte de la investigación, la centrada en el único sospechoso del caso, Borja V. G. quien fuera pareja de Sheila Barrero.

Son dos años de margen los que ofrece la justicia para poder mantener abierta esa vía y la hermana de la víctima, Mónica Barrero, aseguró ayer ante sus vecinos, tras la concentración silenciosa, que no se van a rendir y seguirán reclamando que haya un juicio en el que se valoren las pruebas existentes. “Vamos a seguir peleando hasta el último momento, tenemos poca fe, pero vamos a continuar luchando para que se haga justicia, para que se celebre un juicio, que es lo único que pedimos”, expuso.

El caso cuenta con esta prórroga de dos años para la parte de la investigación que se reabrió en 2015, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil volvió a analizar las pruebas apoyándose en los nuevos avances tecnológicos, reelaborando las conclusiones de la investigación. Pero, de nuevo, el trabajo realizado fue insuficiente para que se abriese un juicio y llegó el sobreseimiento del caso.

La familia cree que el trabajo realizado por la Guardia Civil es esclarecedor e insisten en que no entienden cómo las pruebas recabadas no fueron consideradas suficientes. “Seguimos creyendo en el trabajo de la Guardia Civil que apunta al único sospechoso, Borja V. G., como el autor material del asesinato de mi hermana y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, hasta que agotemos todas las posibilidades”, añadió Mónica Barrero, que recordó que “las últimas periciales que se practicaron son más fiables e indican quién es el asesino de mi hermana”.

Mónica Barrero también hizo hincapié en que en el caso de su hermana “hay pruebas, testimonios, muchísimos indicios… Solo pedimos que alguien que sea un profesional valore esas pruebas y poder tener un juicio y que se le haga justicia a Sheila”.

Su hermano Elías Barrero pone el foco en el análisis de los residuos de disparo como una prueba clave. “Es ciencia, no son hipótesis. Él tenía en la mano residuos de disparo con los mismos componentes que el casquillo aparecido en el coche y solo puede haber una manera de que llegasen a su mano, así que no entendemos cómo no se fue a juicio por esta prueba, estoy seguro que si fuera otro, sí valdría”, lamentó y lanzó la petición a la Fiscalía de volver a fijarse en el caso. “Nos queda la esperanza de que recapaciten y miren las pruebas existentes, que no busquen lo que no hay y se fijen en lo que sí hay”.

Además de la concentración, la corporación del ayuntamiento de Degaña celebró un pleno ordinario en el que incluyó una declaración institucional de apoyo a la familia y en la que lamentaron que se haya llegado a la prescripción del crimen sin que “se hiciera justicia por Sheila Barrero”.

Un apoyo que la familia agradeció públicamente, así como a todos los asistentes que año tras años durante dos décadas no los han dejado solos en el día más difícil del año. “El apoyo de los vecinos y del Ayuntamiento es lo que nos empuja día a día, lo tenemos todo en contra, pero a favor contamos con el apoyo de la gente que también ve que esto es una injusticia y quieren una solución”, agradeció Mónica Barrero.

Sheila Barrero fue asesinada la mañana del 25 de enero de 2004, cuando volvía de trabajar de un pub de Villablino (León). Su asesinato se produjo en el interior de su vehículo, al que el homicida accedió por los asientos traseros desde donde le disparó en la nuca. Ese día a mediodía, su hermano encontró el coche de Sheila, con su cuerpo sin vida en el interior, aparcado en el puerto de Cerredo.