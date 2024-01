Avanzan los trámites para que Navia cuente con la primera residencia de mayores de gestión pública del municipio. Los presupuestos regionales de este año recogen una partida para la redacción del proyecto de este equipamiento, pero antes hay que decidir la ubicación idónea entre las dos fincas que oferta el Ayuntamiento de Navia en La Granja y El Ribazo. Con tal fin, un equipo integrado por técnicos municipales y del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) visitaron este viernes las dos parcelas y ahora se elaborará un informe para tomar la decisión final. "Hay un compromiso y lo vamos a ejecutar. La intención es que en 2024 el proyecto esté redactado", señaló la gerente del ERA, Nerea Monroy, en compañía de la Alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.

La regidora naviega defiende la necesidad de este equipamiento, largamente demandado. No en vano, en la actualidad Navia cuenta con una única residencia, propiedad de la Fundación San Francisco y Santa Rita, cedida al ERA y gestionada por una empresa privada. Cuenta con cincuenta plazas y en la actualidad tiene una única vacante disponible. "Es un proyecto muy necesario, que llevábamos en el programa electoral", señala Ana Isabel Fernández, que no oculta la predilección de su gobierno por la parcela de El Ribazo. Aunque es menor la parcela que la de La Granja, se ubica en una zona mucho más céntrica. Además la tramitación urbanística para su cesión es menos compleja y, por ello, se acortarían los tiempos de cesión al Principado. "El suelo de La Granja es una unidad de actuación que requiere de un desarrollo que todavía no está, por eso es un condicionante más de aquella parcela. Sería un proceso un poquito más lento porque requiere una tramitación urbanística", puntualiza la Alcaldesa de Navia.

Tanto la regidora como la gerente del ERA señalan que la decisión final dependerá de los técnicos ya que en Navia se quiere instaurar el nuevo modelo de atención a los residentes, lo que implica un tipo de construcción diferente al de las antiguas residencias. "En este caso, el criterio técnico influye muy significativamente porque a veces no es lo que podemos sino lo que podemos construir. Se elaborará un informe sobre cuál es la mejor ubicación. El nuevo modelo de cuidados supone una reducción de plazas porque tendemos a una atención centrada en la persona, con habitaciones individuales, zonas comunes, menos personas en las unidades de convivencia y eso nos va a limitar en hacer grandes residencias", señaló la responsable del ERA que agradeció la buena disposición de la regidora para dar una solución a este asunto "de forma inmediata".

Los presupuestos del Principado incluyen este año una partida de 200.000 euros para la redacción de los proyectos de las residencias de Navia, Cangas del Narcea y Allande, así como la ampliación de Salas. Sin embargo, hasta que no se concrete la parcela el ERA no puede concretar el número de plazas que tendrá el nuevo equipamiento. La responsable del ERA constata que en Asturias hay una "alta demanda" de este tipo de equipamientos.